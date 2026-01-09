Rock en español llega al Planetario con recorrido inmersivo: fecha y precio de las boletas
El Planetario de Bogotá ofrecerá una serie de funciones dedicadas a canciones emblemáticas del rock en español.
El Planetario de Bogotá presentó una nueva propuesta cultural perfecta para los amantes del rock en español. Se trata de una serie de funciones inmersivas que combinan música, imágenes y tecnología para revivir canciones que marcaron a varias generaciones en América Latina.
Las funciones se desarrollan dentro del domo del Planetario, con proyecciones en formato 360° que acompañan los temas musicales.
El público podrá disfrutar de una experiencia audiovisual envolvente, donde el sonido y las imágenes se sincronizan para crear un recorrido lleno de color y energía, inspirado en el legado del rock en español.
Bajo el nombre “Tren al Sur”, esta experiencia regresa en 2026 como parte de la programación cultural de inicio de año y de la temporada decembrina extendida.
Las funciones de Tren al Sur se realizarán entre el 4 y el 29 de enero de 2026, con un aforo limitado. Por esta razón, se recomienda adquirir las entradas con anticipación.
Fechas programadas:
El repertorio rinde homenaje a artistas y bandas fundamentales del rock en español, entre ellos:
Las boletas están disponibles a través de Tuboleta, con precios desde COP 33.950. Esta experiencia se perfila como uno de los planes culturales destacados para comenzar el año en Bogotá, uniendo música y tecnología en un mismo escenario.