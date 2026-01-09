Rockactividad

Planetario de Bogotá.

Rock en español llega al Planetario con recorrido inmersivo: fecha y precio de las boletas

El Planetario de Bogotá ofrecerá una serie de funciones dedicadas a canciones emblemáticas del rock en español.

Indira Córdoba

El Planetario de Bogotá presentó una nueva propuesta cultural perfecta para los amantes del rock en español. Se trata de una serie de funciones inmersivas que combinan música, imágenes y tecnología para revivir canciones que marcaron a varias generaciones en América Latina.

Las funciones se desarrollan dentro del domo del Planetario, con proyecciones en formato 360° que acompañan los temas musicales.

El público podrá disfrutar de una experiencia audiovisual envolvente, donde el sonido y las imágenes se sincronizan para crear un recorrido lleno de color y energía, inspirado en el legado del rock en español.

Bajo el nombre “Tren al Sur”, esta experiencia regresa en 2026 como parte de la programación cultural de inicio de año y de la temporada decembrina extendida.

Fechas y precios del show de rock en español en el Planetario

Las funciones de Tren al Sur se realizarán entre el 4 y el 29 de enero de 2026, con un aforo limitado. Por esta razón, se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

Fechas programadas:

  • Domingo 4 de enero
  • Jueves 8 de enero
  • Domingo 11 de enero
  • Jueves 15 de enero
  • Domingo 18 de enero
  • Jueves 22 de enero
  • Domingo 25 de enero
  • Jueves 29 de enero

El repertorio rinde homenaje a artistas y bandas fundamentales del rock en español, entre ellos:

  • Los Prisioneros
  • Fito Páez
  • Fabulosos Cadillacs
  • Los Abuelos de la Nada
  • Los Tres
  • Enanitos Verdes
  • Aterciopelados
  • Caifanes
  • Charly García
  • Café Tacvba
  • Los Rodríguez
  • Soda Stereo

Las boletas están disponibles a través de Tuboleta, con precios desde COP 33.950. Esta experiencia se perfila como uno de los planes culturales destacados para comenzar el año en Bogotá, uniendo música y tecnología en un mismo escenario.

