Rock en español llega al Planetario con recorrido inmersivo: fecha y precio de las boletas

El Planetario de Bogotá presentó una nueva propuesta cultural perfecta para los amantes del rock en español. Se trata de una serie de funciones inmersivas que combinan música, imágenes y tecnología para revivir canciones que marcaron a varias generaciones en América Latina.

Las funciones se desarrollan dentro del domo del Planetario, con proyecciones en formato 360° que acompañan los temas musicales.

Le puede interesar: Estos son los 50 mejores grupos del rock español según Rolling Stone

El público podrá disfrutar de una experiencia audiovisual envolvente, donde el sonido y las imágenes se sincronizan para crear un recorrido lleno de color y energía, inspirado en el legado del rock en español.

Bajo el nombre “Tren al Sur”, esta experiencia regresa en 2026 como parte de la programación cultural de inicio de año y de la temporada decembrina extendida.

Fechas y precios del show de rock en español en el Planetario

Las funciones de Tren al Sur se realizarán entre el 4 y el 29 de enero de 2026, con un aforo limitado. Por esta razón, se recomienda adquirir las entradas con anticipación.

Fechas programadas:

Domingo 4 de enero

Jueves 8 de enero

Domingo 11 de enero

Jueves 15 de enero

Domingo 18 de enero

Jueves 22 de enero

Domingo 25 de enero

Jueves 29 de enero

Mire también: ¿La ha escuchado? Esta fue la primera banda de rock en español en Colombia

El repertorio rinde homenaje a artistas y bandas fundamentales del rock en español, entre ellos:

Los Prisioneros

Fito Páez

Fabulosos Cadillacs

Los Abuelos de la Nada

Los Tres

Enanitos Verdes

Aterciopelados

Caifanes

Charly García

Café Tacvba

Los Rodríguez

Soda Stereo

🎶 Tren al Sur presenta canciones emblemáticas del rock en español en un formato inmersivo que integra sonido, proyección y espacio bajo la cúpula del Planetario de Bogotá.



🕓 4 p. m.

📅 Fechas: 8, 11, 15, 18, 22, 25 y 29



🎟️ Entradas https://t.co/96PSM9CkDB



#AquíSíPasa pic.twitter.com/5pUEsMPoW4 — Planetario de Bogotá (@planetariobta) January 6, 2026

Las boletas están disponibles a través de Tuboleta, con precios desde COP 33.950. Esta experiencia se perfila como uno de los planes culturales destacados para comenzar el año en Bogotá, uniendo música y tecnología en un mismo escenario.