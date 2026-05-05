¡No más barreras idiomáticas! Así puede aprovechar la traducción instantánea de Google

La comunicación sin barreras idiomáticas avanza a pasos acelerados, y Google acaba de dar un nuevo impulso con una función que redefine la forma en que dos personas pueden entenderse sin compartir lengua. La herramienta, integrada en la app Traductor, introduce un sistema de interpretación automática en tiempo real que elimina la necesidad de escribir o intervenir manualmente durante la conversación.

Bajo el nombre Traducción instantánea o Live Translate, esta innovación se apoya en inteligencia artificial para escuchar, procesar y reproducir el habla de manera simultánea en dos idiomas distintos. El sistema no solo traduce palabras, también interpreta pausas, entonaciones y acentos para ofrecer una experiencia fluida.

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Google explica que permite “tener una conversación de ida y vuelta en tiempo real con traducciones de audio y en pantalla”. Esta función, impulsada por el modelo Gemini, lleva la interacción a un nivel más natural, donde el intercambio verbal ocurre sin interrupciones perceptibles.

Aunque la app ya contaba con una opción llamada Conversación, esta actualización amplía sus capacidades y redefine su uso. Tras instalar la última versión, los usuarios pueden ver el nuevo nombre o una pantalla renovada que presenta las funciones mejoradas. Mientras una persona habla, el sistema transcribe y traduce en segundos, mostrando el resultado en pantalla y, según la configuración, reproduciéndolo en voz alta.

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En términos de disponibilidad, la herramienta ya funciona en países como Estados Unidos, España, Japón, México, Francia y Reino Unido, entre otros mercados clave. Además, Google anticipa una expansión progresiva a más regiones. El soporte lingüístico supera los 70 idiomas, incluyendo variantes como el francés canadiense o el portugués brasileño, junto a lenguas como árabe, chino tradicional y varias cooficiales de España.

¿Cómo activar la nueva función de Traductor?

La activación resulta sencilla. Basta con abrir la aplicación, seleccionar Traducción instantánea y elegir los idiomas deseados. A partir de ahí, el usuario puede optar entre distintos modos: escucha mediante auriculares, conversación por turnos con audio, visualización exclusiva de texto o una configuración personalizada que adapta la experiencia a cada interlocutor.

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El uso de auriculares inalámbricos añade privacidad, permitiendo escuchar traducciones sin emitir sonido externo. Para situaciones compartidas, el Modo Cara a cara despliega ambas transcripciones en pantalla simultáneamente. Esta función convierte un solo dispositivo en un puente lingüístico inmediato, ideal para viajes, negocios o encuentros cotidianos entre personas de diferentes culturas.