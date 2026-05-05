Expertos dieron su Top tres de los mejores cantantes de rock de todos los tiempos; Mercury en la lista

Todos los días, se dan a conocer nuevos artistas que buscan posicionar sus canciones, sorprendiendo con sus tonos de voz, puestas en escena y manejo del escenario que los logra consolidar en la industria musical. Sin embargo, hay varios intérpretes que a lo largo de los años se han destacado al punto de consolidarse entre los mejores de todos los tiempos y recibir este reconocimiento por parte de importantes expertos en rock.

En días pasados, el medio de comunicación especializado en música Consequence dio a conocer su Top 100 de los mejores cantantes de todos los tiempos. Pero en esta oportunidad, tomamos solo el top 10 del que sacamos a los mejores tres cantantes de rock de todos los tiempos.

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No hay muchas sorpresas entre los que más resaltan, pues son varios los intérpretes de este género que sin duda se lograron consolidar como los mejores por el tono que tienen a la hora de cantar varios de sus éxitos. Además, también hablan de las letras que han escrito y cómo todo esto se escuchó en diferentes partes del mundo, donde aún los consideran los mejores de la industria.

Top 3 de los mejores cantantes de rock según expertos

Michael Jackson: El tercer puesto es para el ‘rey del pop’, sin duda sus canciones marcaron a toda una generación, que aún recuerda muchos de sus éxitos. Pero no solo eso, sino que en el escenario se hizo uno de los artistas inolvidables, bailando y luciendo unos atuendos que aún en la actualidad nadie ha podido superar.

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Robert Plant: Para muchos es uno de los mejores, no solo por la forma en la que se presenta en las tarimas, sino también por sus producciones y composiciones que se han escuchado en todo el mundo. Fue el cantante de Led Zeppelin y uno de sus fundadores, así que no solo se posicionó con su música, sino que pasó a la historia por conformar una de las bandas de rock más importantes de la historia.

Freddie Mercury: El primer lugar debía ser para el gran líder de Queen; con su canción ‘Bohemian Rhapsody’ no solo se convirtió en uno de los más populares, sino que pasó a la historia como el gran artista que cambió todo lo relacionado con el rock en Europa. Aun en la actualidad, sus canciones siguen siendo de las más escuchadas en todo el mundo, su banda se consolidó y su partida dejó todo un legado para la industria.