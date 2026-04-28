Curso de Desarrollador software GRATIS de LinkedIn con certificado de Microsoft: Cómo acceder

El auge de la formación digital suma una nueva oportunidad para quienes buscan ingresar al mundo tecnológico: LinkedIn Learning y Microsoft Learn lanzan un curso gratuito de desarrollador de software con certificación oficial de Microsoft. Esta iniciativa apunta a fortalecer el perfil profesional en un sector con alta demanda laboral, ofreciendo un recorrido estructurado que combina teoría, práctica y validación de habilidades.

El programa se centra en la formación integral como desarrollador full-stack, una de las especializaciones más solicitadas en la industria. A lo largo del itinerario, los participantes adquieren competencias tanto en desarrollo front-end como back-end, lo que les permite crear sitios web completos y participar en proyectos complejos, ya sea de forma independiente o en equipos de trabajo. Además, el enfoque práctico prepara a los estudiantes para enfrentar entrevistas técnicas con mayor seguridad.

Le puede interesar: Cursos virtuales de Google para aprender lA desde cero: Cómo encontrarlos; Son gratis y certificados

¿Qué cursos incluye la certificación?

Uno de los puntos fuertes del curso es su estructura guiada. Los contenidos se organizan en una secuencia progresiva que facilita el aprendizaje desde cero hasta niveles avanzados. El itinerario incluye ocho módulos con una duración total cercana a las 20 horas, donde se abordan temas clave como JavaScript desde lo esencial hasta buenas prácticas y expresiones regulares, bases de datos con MySQL, control de versiones con GitHub, automatización de calidad en desarrollo web y metodologías ágiles como Scrum.

El componente de Microsoft Learn complementa esta experiencia con herramientas interactivas. Los usuarios acceden a tutoriales paso a paso, entornos de programación en línea y ejercicios prácticos diseñados para reforzar el conocimiento en tecnologías de Microsoft. Este enfoque dinámico permite aprender haciendo, una metodología cada vez más valorada en el ámbito educativo digital.

Necesita saber: 3 plataformas virtuales que ofrecen curso de programación gratis y certificados: Platzi en la lista

Otro atractivo relevante es la posibilidad de obtener una certificación oficial de Microsoft. Este reconocimiento, disponible por tiempo limitado a un costo reducido, valida las habilidades adquiridas y mejora significativamente la empleabilidad. En un mercado competitivo, contar con una credencial respaldada por una compañía tecnológica de alcance global puede marcar la diferencia frente a otros candidatos.

Para acceder, los interesados deben ingresar a las plataformas de LinkedIn Learning y Microsoft Learn, registrarse y comenzar el itinerario de aprendizaje. La flexibilidad del formato permite avanzar al propio ritmo, lo que facilita la compatibilidad con otras actividades laborales o académicas.

Ver también: ¿Dónde estudiar programación en Medellín? 5 cursos buenos, baratos y con certificado

En un contexto donde la transformación digital redefine las oportunidades laborales, este curso gratuito se posiciona como una puerta de entrada accesible y estratégica hacia el desarrollo profesional en tecnología.