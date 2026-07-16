Último celular de Samsung e iPhone: ¿Cuál es más barato? Características de los celulares

iPhone y Samsung son dos de las potencias más grandes en lo que a tecnología se refiere. Ambas empresas han gozado de una cantidad importante de éxito y reconocimiento en el último tiempo, gracias a su lanzamiento.

Parte de su fama resalta gracias a los teléfonos celulares que han sacado al mercado en los últimos años. Por un lado, los iPhone son reconocidos gracias a su manejo de iOS como sistema operativo.

Mientras que, en el caso de Samsung, esta empresa resalta como uno de los grandes gigantes del ecosistema de Android.

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Esta ha sido una batalla de titanes por años, y si ustede está en plena duda de cual comprar, aquí les contamos cuales son los dos últimos modelos de estas marcas, y las características que tienen.

Último celular de Samsung e iPhone: ¿Cuál es más barato?

De manera particular, tanto Samsung como iPhone han demostrado gran potencia en cuanto a sus dispositivos. Muchos de sus teléfonos celulares han destacado de forma inigualable en los últimos años.

Actualmente, los últimos modelos de estas marcas en su máxima gama son: el iPhone 17 Pro Max, y el Samsung Galaxy S26 Ultra.

En el caso del costo de ambos dispositivos, el premio al más barato le corresponde a Samsung, al menos en su versión de menor almacenamiento.

La tabla de precios exacta en sus tiendas oficiales es la siguiente:

Samsung Galaxy S26 Ultra:

256 GB – 6.499.900 pesos colombianos

512 GB – 6.999.900 pesos colombianos

1 TB – 7.499.900 pesos colombianos

Iphone 17 Pro Max:

256 GB – 6.999.000 pesos colombianos

512 GB – 8.199.000 pesos colombianos

1 TB – 9.399.000 pesos colombianos

2 TB 11.699.000 pesos colombianos

Características de los celulares

Claramente, en cuanto a cual es mejor, esto depende mucho del uso que le vaya a dar al dispositivo, y el provecho que le vaya a sacar a las especificaciones de cada uno de estos teléfonos celulares.

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Sin embargo, las características oficiales de estos dispositivos son las siguientes:

Samsung Galaxy S26 Ultra:

Pantalla: 6.9″ AMOLED, 120 Hz, con filtro de privacidad integrado por hardware (Flex Magic Pixel).

Procesador y RAM: Snapdragon 8 Elite Gen 5 / 12 GB o 16 GB RAM.

Cámaras: Trasera cuádruple (200 MP principal + 50 MP ultra gran angular + 10 MP teleobjetivo 3x + 50 MP periscopio 5x). Frontal de 12 MP.

Batería y Carga: 5000 mAh / Carga rápida de 60W (25W inalámbrica).

Diseño: Chasis de aluminio (abandona el titanio), más delgado (7.9 mm) y ligero (214 g). Incluye S Pen.

iPhone 17 Pro Max:

Pantalla: 6.9″ OLED, 120 Hz, brillo pico de 3000 nits y capa antirreflectante.

Procesador y RAM: Chip Apple A19 Pro (con refrigeración por cámara de vapor) / 12 GB RAM.

Cámaras: Trasera triple de 48 MP en todos sus sensores (Principal + Ultra gran angular + Teleobjetivo tetraprisma con zoom óptico nativo de 4x). Frontal de 18 MP.

Batería y Carga: ~4900 mAh / Carga inalámbrica MagSafe de 25W.

Diseño: Cuerpo unibody de aluminio forjado, grosor de 8.75 mm y un peso de 233 g.

Particularmente, el iPhone tiene su mayor fuerte en el video y la fotografía, mientras que el S26 Ultra destaca por una mayor versatilidad en otros puntos de rendimiento.