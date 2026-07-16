Hincha argentino ‘alquiló’ un bebé para poder entrar al partido entre Argentina e Inglaterra: así lo contó

Argentina e Inglaterra protagonizaron un partido totalmente imperdible el pasado 15 de julio. Ambas potencias del balompié chocaron en medio de las semifinales, en un encuentro inolvidable.

La ‘albiceleste’ logró un triunfo histórico, y se ganó su puesto en la gran final, frente a toda la pasión de su público, que apoyó de forma incesante a la ‘albiceleste’.

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Miles de fans viajaron para disfrutar de este partido, aunque, hay que se ha hecho viral en redes sociales, luego de confesar un insólito hecho que cometió para entrar a la cancha.

Hincha argentino ‘alquiló’ a un bebé para ver el partido entre Argentina e Inglaterra

Luego de la victoria de Argentina, varios fanáticos aprovecharon para dar su testimonio en carne propia de lo que fue el partido dentro de la cancha. Muchos hinchas se emocionaron con sus historias, aunque hubo uno que llamó la atención de sobremanera.

Se trata de un aficionado argentino que asegura haber ‘alquilado’ a un bebé para ver el encuentro entre su selección e Inglaterra.

“Yo alquilé un bebé, renté un bebé por 14 minutos. Estaba desesperado, no podía pasar ningún molinete, las entradas valían 4.000, 5.000 dólares, no los tengo, no podía pagar (…) Sentía que tenía que entrar y no podía entrar, no lograba entrar” explicó el fanático.

Este argentino especificó que en medio de su desesperación vio a un matrimonio argentino junto a un bebé de 6 meses, y les pidió cargarlo para entrar a la cancha.

El fanático logró persuadir a la seguridad con esta bebé, y con una fotografía de una entrada falsa, con la que logró entrar a la cancha a disfrutar del encuentro.

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Esta historia, sin lugar a dudas, se hizo viral, y dejó a varios fanáticos con la boca abierta. Esto especialmente por el éxito que logró tener al entrar a la cancha sin entrada.

" Me alquilé un bebé para entrar al estadio"



ARGENTINA NO LO ENTENDERIAS pic.twitter.com/wWxkZtYfZS — Gabriel Alfie (@GabrielAlfie15) July 16, 2026

Muchos quedaron perplejos ante esta confesión. Sin embargo, otros en redes aprovecharon para rechazar este tipo de actos.

¿Cuándo vuelve a jugar la ‘albiceleste’?

Luego de esta victoria, Argentina buscará ganar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Para ello se medirá a España en un partido que, sin dudas, será emocionante de principio a fin.

Este encuentro se llevará a cabo el próximo 19 de julio, en un partido que coronará al gran campeón de este torneo que ha dejado momentos para la historia del deporte.