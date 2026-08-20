Nite se une a las bandas invitadas al Metal Fest 2026; fecha, precio y todo lo que debe saber

Ya se dieron a conocer todos los detalles del nuevo festival de bandas de metal que quiere sorprender a todos los fans en el mundo. Por eso, en esta oportunidad, llegarán por primera vez a este escenario dos importantes bandas de metal que serán los invitados especiales a lo que muchas personas esperan ver en vivo por primera vez.

Se trata del Candelabrum Metal Fest, que va a realizar su quinta edición el próximo 12 y 13 de septiembre del 2026 en el marco de la Feria de León, Guanajuato, en México. En total serán 26 bandas las que van a estar presentes en el festival de música, en donde 21 son internacionales y cinco son nacionales, lo que significa que es uno de los eventos de metal más grandes del año.

Leer más: Rock al Parque abre su convocatoria creativa para la celebración de sus 30 años ¿Cómo participar?

Festival de Metal 2026: Fecha, lugar y precio de las entradas

Es importante mencionar que esto no será solo un evento musical, sino que también tendrán un espacio especial para poder disfrutar de una exposición de fotografías y productos audiovisuales. Además, importantes exponentes del género en el mundo tendrán algunas conferencias con las que planean sorprender con historias que nadie conoce de estas bandas.

El festival de metal 2026 cuenta en su cartel oficial con bandas como: Old Man’s Child, Destruction, Lifelover, Loudness, Bloosbath, Aura Norir, Voltax, Ende, Spiritud Mortis, Necronos, Silent Tombs, entre otros artistas.

Seguir leyendo: Oasis lanza el primer tráiler oficial del documental de su regreso: ¿Cuándo saldrá al público?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Candelabrum Metal Fest (@candelabrummetalfest)

Ram es una de las grandes novedades del cartel, pues es la primera vez que llegan a México a dar un show en este festival. Además, darán una muestra de sus canciones, que son un poco más rudas, logrando atraer la atención del público que los aclama.

El precio de las entradas cambia según los gustos de cada persona; hay combos de dos días en localidad general desde los $850.000 y en VIP desde $1.100.000. Pero si quiere solo ir un día, podrá encontrar entradas desde los $550.000 en general y $773.000 en VIP, esto sin importar si es para el 12 o el 13 de septiembre.