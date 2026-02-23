Este fue el disco más subestimado de Ozzy Osbourne que terminó siendo un éxito

Ozzy Osbourne es uno de los mayores exponentes del rock y metal en todo el mundo, conocido como ‘el príncipe de las tinieblas’, hizo historia con su música, pero también con sus puestas en escena que daban mucho de qué hablar. Su carrera como solista empezó hace varios años. Al principio todo fue un éxito, todos sus sencillos destacaban, pero con el paso del tiempo, un disco fue bastante subestimado por sus fans.

Se trata de su cuarto disco solista desde que tomó la decisión de separarse de manera definitiva de Black Sabbath. Su lanzamiento oficial fue en febrero de 1986 y presentaba algo nuevo para sus seguidores. De hecho, muchos dicen que era una faceta completamente diferente a lo que se había visto hasta ahora en el cantante.

¿Cuál fue el disco de más éxito de Ozzy Osbourne?

El príncipe de las tinieblas decidió trabajar en todo lo que serían sus nuevas canciones con el fin de poder avanzar y destacarse como solista. Pero nunca se llegó a imaginar que todo esto sería un éxito, así que al principio todo fue bueno, pero su segundo y tercer disco no lograron tener la acogida que muchos esperaban.

El cuarto era una nueva propuesta que rápidamente se convirtió en todo un éxito, teniendo en cuenta que logró proponer algo que logró tener un récord en ventas. De hecho, ocupó el sexto puesto en la lista de Billboard 200, un certificado platino en Estados Unidos en 1986 y un doble platino en 1994.

Todo el trabajo detrás de ‘The Ultimate Sin’ se hizo sin Ozzy Osbourne, ya que en ese momento él estaba en un rancho en Mirage, California. Allí tuvo que pasar varios días aislado, trabajando en dejar su dependencia de las drogas y del alcohol, internado en la Clínica Betty Ford.

Por eso, fue Jake, quien era su nuevo guitarrista, el encargado de ayudar al cantante en todo lo necesario para poder hacer de esta cuarta entrega todo un éxito. De hecho, en varias oportunidades, el príncipe de las tinieblas aseguró que no era su disco, sino el álbum oficial de Ozzy/Jake, porque trabajó mucho en él. “Jake hizo mucho más que nadie, de verdad”, aseguró el artista.

Además, en ese momento, decidieron integrar a Soussan al álbum, lo que ayudo a que ‘The Ultimate Sin’ se volviera un poco más exitosa, mencionando que el artista era el coautor de algunas canciones. Actualmente, la canción principal de este disco, que lleva el mismo nombre, tiene en total nueve millones de reproducciones y se subió hace diez años.