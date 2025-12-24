Los 10 mejores álbumes de metal según la crítica: Master of Puppets de Metallica y más

El metal es uno de los géneros musicales más influyentes a nivel mundial. Nacido en los años 60, este tipo de música se caracteriza por el uso de guitarras eléctricas distorsionadas, baterías potentes y voces fuertes. A lo largo del tiempo, se convirtió en uno de los estilos más importantes del rock, con millones de seguidores en todo el mundo.

Con el paso de los años, surgieron distintos subgéneros dentro del metal, como el thrash, death, groove, nu metal y metalcore. Cada uno tiene un sonido diferente, pero todos mantienen la base de de este género. Este crecimiento permitió que el género llegue a muchos países y siga siendo escuchado por nuevas generaciones.

Algunas bandas fueron claves para que el metal sea reconocido en todo el mundo. Black Sabbath es considerada la primera gran banda del género, con su disco Paranoid. Más adelante, grupos como Iron Maiden, Judas Priest, Metallica, Megadeth, Slayer y Pantera hicieron que este género llegase a más personas.

Durante los años 90 y 2000, otras bandas como System of a Down y Tool también lograron destacar. Estas bandas renovaron el sonido del metal y atrajeron a nuevos oyentes.

Los mejores 10 discos de metal

La revista Consequence publicó una lista con los 75 mejores álbumes de metal de la historia. Para hacerla, consultaron a más de 45 músicos de bandas como GWAR, Baroness, Melvins, Pallbearer, entre otras. También participaron periodistas y editores de la revista.

A continuación, los 10 discos que encabezan la lista: