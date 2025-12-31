El mejor disco de punk lanzado en 2025, según Rolling Stone: su banda se presentará en Colombia

El 2025 fue un año lleno de emociones a nivel musical. Cientos de bandas y artistas dieron claras muestras de su poderío, a partir de éxitos totalmente inolvidables, y álbumes que apilan composiciones brillantes.

El pop, el rock y el metal vieron el surgimiento de éxitos legendarios. Sin embargo, el punk tampoco fue la excepción, gracias a artistas que dejaron su huella en este año de manera indudable e imborrable.

De hecho, recientemente un disco de punk se posicionó en lo más alto de un icónico listado de la revista Rolling Stone, al punto de darle la figura de mejor álbum del género en 2025, y aquí les contamos de cual se trata.

El mejor disco de punk lanzado en 2025, según Rolling Stone

Sin lugar a dudas, la cultura punk ha enamorado a varias generaciones desde sus inicios. La estridencia y rebeldía de este género es admirable, sobre todo por la forma en que ha marcado época, y a su vez, ha logrado una notable crítica social.

Varias bandas utilizan este género como un arma de concientización, y así se ha mantenido vivo por largos años, no solo en Sudamérica, sino en el mundo.

De hecho, en Estados Unidos ha surgido en los últimos años una banda de gran reconocimiento y poder como lo es Turnstile. Esta agrupación originaria de Baltimore ha encantado a todos con sus ritmos y letras.

Incluso, su fama ha crecido exponencialmente en este 2025, gracias al lanzamiento de ‘Never Enough’, su cuarta pieza discográfica de estudio, donde dejan en claro que el punk está más vivo que nunca.

Este álbum fue el mejor del punk en todo el 2025, pero incluso llegó a codearse con otros éxitos de nivel mundial, y con tamaño enorme.

De hecho, Rolling Stone realizó una lista de los mejores discos internacionales lanzados en 2025, y el ‘Never Enough’ logró posicionarse en el puesto número 6 del listado, junto a otros artistas mundiales.

Esta revista especializada resaltó varios éxitos brillantes de esta pieza como ‘SUNSHOWER’, ‘DULL’ o incluso ‘SEEIN’ STARS’ donde la banda deja claras muestras de poder y brillo notable.

Sin lugar a dudas, la actualidad de Turnstile es brillante, y por ello, también les recordamos que su público podrá verlo en Colombia en 2026, cuando esta banda diga presente en el Festival Estéreo Picnic.