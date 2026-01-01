El álbum de rock que es clave para entender el final de ‘Stranger Things’: es de una leyenda inolvidable

‘Stranger Things’ ha llegado a su final, y la gran cantidad de emoción y expectativa que ha generado a sus fanáticos ha sido notable. Las redes sociales están repletas de comentarios respecto al final de esta serie, y los detalles de una trama oscura que ha enamorado a sus fans.

Miles de personas han disfrutado de este cierre, y se han dado el gusto de poder ver el fin de una producción que ha empezado a gestarse desde hace varios años.

Sin embargo, si usted aun no lo ha visto, les contamos sin spoilers que hay un álbum de rock que puede escuchar para entrar en ambiente, e incluso comprender de mejor manera el final de esta serie.

El álbum de rock que es clave para entender el final de ‘Stranger Things’

Sin lugar a dudas, la musicalización es uno de los elementos más importantes dentro de ‘Stranger Things’ como serie. Esta producción ha contado con la presencia de varios éxitos históricos del rock e incluso del metal.

La banda sonora de esta serie ha permitido a sus fanáticos adentrarse al mundo de estos géneros. De hecho, muchas canciones han permitido comprender mejor la complejidad de esta producción en su desarrollo.

Claramente en la última temporada esto no ha sido la excepción, y se ha repetido con una gran cantidad de momentos brillantes, incluso en el capítulo final.

Sin embargo, dentro de este último episodio hay un disco de rock que resalta de gran manera. Se trata de ‘Purple Rain’, la obra de 1984 de Prince and The Revolutions.

Varios de los éxitos de este álbum son utilizados en momentos claves del final de la serie. Una de ellas es, por supuesto, la canción homónima de este disco.

Los hermanos Duffer incluso puntualizaron en lo difícil que fue conseguir los derechos de estas canciones, ya que los herederos de Prince no suelen darlos para este tipo de producciones.

No obstante, luego de un gran esfuerzo, accedieron, y pudieron utilizar estas auténticas joyas de la música y el rock dentro de esta serie.

Por ende, para poder entender de una mejor manera este final, e incluso poder ambientarse previo a este cierre, se recomienda escuchar este álbum.

Les recordamos que el cierre de esta serie esta disponible en Netflix, desde el pasado 31 de diciembre de 2025.