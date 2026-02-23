Colombia va a recibir un nuevo fenómeno natural que pondría en alerta a varias ciudades que deben estar atentas a los cambios climáticos.

En las últimas horas, la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres y el IDEAM alertaron sobre un nuevo fenómeno natural que podría afectar a cientos de personas en todo el país. Al parecer, en esta oportunidad a causa de una fuerte ola de frío, lluvias e inundaciones que se podrían presentar en los próximos días.

Desde este lunes 23 de febrero, gran parte del país se verá con el cielo totalmente gris; se presentaría mañana con neblina, lluvias, tormentas eléctricas y fuertes lluvias que podrían causar inundaciones en varias ciudades del país. Además, mencionan que las temperaturas serían bajas y el clima en algunos lugares no sería el mejor, así que recomiendan salir preparados para las tardes oscuras.

Leer más: El ‘Pizzometro’: el extraño fenómeno que ocurre cuando hay catástrofes mundiales

¿Cuáles son las ciudades de Colombia afectadas por este nuevo fenómeno natural?

La UNGRD menciona que gran parte de las tormentas de este nuevo fenómeno natural se van a presentar en el Caribe colombiano, lo que quiere decir que se van a presentar lluvias, fuertes vientos y un oleaje con mayor fuerza. Se espera que otras zonas afectadas sean las regiones insular, caribe, andina y pacífica, en donde piden a la población estar alerta por posibles inundaciones que se puedan registrar.

Por ahora, no hay manera de pronosticar el alcance de este nuevo fenómeno, pues el clima en este tipo de casos suele ser muy inestable. Pese a eso, mencionan que el mayor impacto de todo esto se va a presentar en horas de la mañana y la tarde.

Seguir leyendo: Extraño fenómeno quedó registrado en video; la tierra se levanta por sí sola en la India

En el caso de las personas que se encuentren visitando las playas del país, las autoridades recomendaron alejarse del mar cuando el oleaje sea muy alto y los vientos fuertes. Además, aseguraron que estas zonas van a tener vigilancia constante, para evacuar en caso de que se presente algo mucho más grave.

Las posibles zonas afectadas por este nuevo fenómeno natural en donde se van a presentar fuertes lluvias y posibles inundaciones son:

Bogotá

Soacha

Chía

Mosquera

Funza

Villavicencio

Ibagué

Medellín

Córdoba

Sucre

Bolívar

Atlántico

Magdalena

Cesar

La Guajira

Norte de Santander

Risaralda

Quindío

Tolima

Huila

Valle del Cauca

Nariño

Por medio de las redes oficiales del IDEAM y la UNGRD se van a dar a conocer nuevos detalles de todo lo que será la llegada de este nuevo fenómeno de frente frío en las diferentes regiones del país.