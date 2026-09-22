La canción ‘prohibida’ de AC/DC: es amada por los fans pero nunca ha sido tocada en vivo
AC/DC cuenta con varias canciones que han pasado desapercibidas, pero hay una que parece estar incluso ‘prohibida’.
AC/DC cuenta con varias canciones que han pasado desapercibidas, pero hay una que parece estar incluso ‘prohibida’.
AC/DC es una de las bandas más grandes en la historia del hard rock. La potencia de este grupo australiano ha conquistado al mundo por varias décadas, gracias a su capacidad de imprimir fuerza en cada uno de sus ritmos y sonidos.
La manera de estremecer a sus fanáticos ha sido tan notable, que la fuerza eléctrica de este grupo ha trascendido a varias generaciones alrededor de todo el mundo.
Varios de los éxitos de esta agrupación han llegado a ser himnos históricos que han quedado en lo más alto de la industria musical. Sin embargo, algunas de sus composiciones han pasado desapercibidos entre un catálogo cada vez más profundo.
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De hecho, algo que algunos fans desconocen es que esta banda tiene una canción prohibida que, aunque es amada por ciertos seguidores, nunca ha sido tocada en vivo por este grupo.
AC/DC tiene una de las trayectorias más largas y destacadas de toda la historia del rock. Este grupo ha gozado de una cantidad enorme de éxito internacional, gracias a sus éxitos.
Sin embargo, gracias a la amplia cantidad de éxitos que han lanzado en su historia, algunos de ellos pueden pasar por alto. Hasta el punto de quedar olvidados en el fondo de su discografía.
De hecho, esta banda tiene una canción que es ‘prohibida’ y que algunos fans pueden llegar a desconocer completamente, a pesar de la fama de la banda.
Esta se trata de, nada más y menos que, ‘Let Me Put My Love Into You’, una canción perteneciente al icónico disco de ‘Back In Black’.
En un principio este éxito resultó emocionante para los fanáticos. Esto sobre todo por una letra con notable amor e intimidad en ella. Incluso esta canción tiene un video musical por parte de AC/DC.
Sin embargo, esta canción ha llegado a ser incluso ‘prohibida’ por el grupo. Esto se debe a que es la única canción de este álbum que nunca ha llegado a ser tocada en vivo.
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El motivo exacto por el que esto ha ocurrido es desconocido. No obstante, esta canción ha quedado en lo más profundo de su lista de composiciones.
Aun así, esta canción es parte del legado de AC/DC, una de las bandas más grandes de la historia de la música a nivel internacional.
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