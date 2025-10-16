Así se grabó ‘Freak on a Leash’, la canción de Korn que cambió la historia del nu metal

Desde su inesperada irrupción en la escena musical como parte del legendario álbum ‘Follow the leader’ de 1998, ‘Freak on a Leash’ se ha convertido en una de las canciones más icónicas, no solo de Korn, sino de todo el nu metal.

Con este disco, Korn se estableció como banda pionera y sentó las bases de todo un género musical que tomaba forma a partir de una fusión de estilos que hasta entonces se creía inverosímil. Atravesando el ‘groove’ de Pantera, pasando por el trip-hop oscuro de Portishead, hasta la improvisación e inventiva de Cypress Hill. Este último sería el sello final de una mezcla explosiva, que los llevó incluso a recibir un Grammy en la 42.ª edición de los premios.

Así las cosas, ‘Freak on a Leash’ se convirtió en uno de los sucesos más importantes del metal al comienzo del milenio, acompañado por un destacado video musical cargado de crítica social, el cual contó con la participación de Todd MacFarlane, creador del aclamado cómic Spawn:

¿De qué trata la canción ‘Freak on a Leash’?

Durante una entrevista de la revista The Fader con los miembros originales de la banda, Jonathan Davis, vocalista de Korn, contó qué era lo que pasaba por su cabeza al momento de escribir la letra de ‘Freak on a Leash’. También habló de la épica improvisación de ‘beatbox’ que se convirtió en el “broche de oro” de la canción.

De acuerdo con las declaraciones de la banda, se trató de una de las primeras composiciones para ‘Follow the leader’. Fue concebida en un pequeño estudio de grabación en Redondo Beach, California, “sin líderes ni productores”, según recuerda el guitarrista Brian ‘Head’ Welch: “solo éramos un grupo de amigos andando juntos”.

Lea también: Así fue el último concierto de Korn en Colombia: estos eran los precios, setlist y más

“La escribí pensando en la industria musical, del entretenimiento en general, sobre cómo la máquina trabajaba. Los sellos discográficos, los mánagers, la publicidad, todo lo que estaba involucrado (…) Ellos estaban quitándole lo divertido a hacer música y volviéndolo todo un negocio”, puntualizó Davis a la publicación musical.

“De eso trata la canción. Sentía que todo el mundo me estaba usando y abusando de mí. Luego esa grabación lo hizo todo mucho peor. Mirando al pasado, pienso que es sorprendente haber podido vivir de lo que amo hacer. No es solo trabajo”, sentenció el músico.

¿Cómo se grabó ‘Freak on a Leash’ de Korn?

Finalmente, luego de haber conseguido concretar varias maquetas de canciones, la banda pasó a otro estudio en Hollywood donde vivirían toda clase de experiencias creativas y de abuso de sustancias.

Le recomendamos: Korn en Bogotá: este es el precio de las boletas y fecha de venta para el imperdible concierto

Según cuenta Fader, la disquera Sony les dio en ese entonces 750.000 dólares para que trabajaran por 18 meses en un espacio equipado con lo mejor de la industria, rodeándose de toda clase de invitados notables, desde el rapero y actor Ice Cube hasta Fred Durst, vocalista de Limp Bizkit.

Una de las piezas definitivas de ‘Freak on a Leash’ es sin duda el ‘beatbox’ ejecutado por Jonathan Davis en una de las partes más recordadas de la canción, una decisión creativa que el cantante californiano atribuye a la influencia del rapero Doug E. Fresh, una leyenda de la vieja escuela del hip-hop estadounidense.

“Todo el mundo hace miles de memes sobre el ‘mmbop da mmbob da nena’. Eso es simple y puramente una improvisación vocal intensa; quería hacer algo percusivo. Hice lo mismo en ‘Life is Peachy’ (1996) cuando grabamos ‘Twist’. Estaba haciendo ‘beatbox’ porque me encanta hacerlo”, añadió Davis.

Así las cosas, todas las piezas se amalgamaron: una interpretación única, un género naciente y novedoso, además de un exitoso video musical que se mantuvo en el top de las listas de manera incontrolable, rotando en MTV con otros hits del momento como ‘…Baby One More Time’ de Britney Spears.