Las bandas que no deben faltar en su playlist si quiere ser fan del nu metal

El nu metal es un estilo musical que combina elementos del metal con influencias del hip hop, el rock alternativo y otros géneros. Surgió en Estados Unidos a principios de los años 90, especialmente en California, como una alternativa a la saturación del grunge y el hard rock.

Aunque no es un género que cuente con una audiencia masiva, quienes lo siguen suelen ser oyentes muy fieles. El nu metal logró conectar con personas que buscaban un sonido directo y emocional, que hablara de temas como problemas personales, inconformidad social y experiencias difíciles. Hoy, además de sus seguidores de siempre, hay quienes desean conocerlo mejor e iniciarse en este mundo musical.

A lo largo de su historia, el nu metal ha tenido bandas que marcaron su identidad. Agrupaciones como Korn, Deftones, Limp Bizkit y Papa Roach son consideradas como pioneras del género, que ayudaron a abrir el camino para que el nu metal fuera más visible a nivel mundial.

Bandas esenciales del nu metal

Escuchar a estas bandas es un buen punto de partida para cualquier persona que quiera descubrir el nu metal: