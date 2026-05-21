Neymar sufre importante lesión días después de recibir la convocatoria de Brasil: ¿Se pierde el Mundial?

Sin lugar a dudas, Neymar ha sido uno de los grandes protagonistas del mundo del fútbol. El histórico astro brasileño encantó a los amantes del balompié luego de recibir su convocatoria para el Mundial de 2026.

A pesar de los cuestionamientos que se presentaban respecto a su llegada a este torneo, Carlo Ancelotti eligió incluirlo en la nómina de Brasil, lo que, por supuesto, dio un soplo de alegría y nostalgia a los fanáticos del fútbol internacional.

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No obstante, este 20 de mayo saltaron las alarmas, luego de que días después de este llamado, se confirmara que Neymar sufre una importante lesión. Aquí les contamos los detalles sobre este inconveniente.

Neymar sufre importante lesión a días del Mundial 2026

Sin lugar a dudas, la presencia de Neymar en el Mundial de 2026 es uno de los motivos de mayor alegría para los fanáticos del fútbol. Este torneo contará con varios jugadores de talla internacional, y uno de ellos es el astro de Brasil.

La alegría por su llegada a este torneo es total. No obstante, el reconocido atacante de la ‘canarinha’ deberá afrontar un nuevo obstáculo en su puesta a punto para esta competencia.

Según reveló el cuerpo médico de Santos, club de Neymar, el atacante sufrió una lesión en una de sus pantorrillas. El jugador no podrá ser parte del próximo choque de su club, en el que se medirán al San Lorenzo de Argentina.

Este inconveniente responde más especificamente a un edema, lo que ha preocupado a los hinchas. Sin embargo, Neymar solo debería estar de descanso entre seis y diez días.

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Todo indicaría que, a pesar de esta nueva lesión, el delantero podrá formar parte del Mundial 2026, donde buscará llevar la sexta copa del mundo a Brasil.

La lista de convocados de la ‘scratch’ se completa de la siguiente manera:

1- Allison Becker

2- Ederson Moraes

3- Weverton

4- Alex Sandro

5- Bremer

6- Danilo

7- Douglas Santos

8- Leo Pereira

9- Marquinhos

10- Wesley

11- Gabriel Magalhaes

12- Roger Ibáñez

13- Casemiro

14- Bruno Guimaraes

15- Fabinho

16- Danilo Santos

17- Lucas Paquetá

18- Vinicius Júnior

19- Raphinha

20- Gabriel Martinelli

21- Matheus Cunha

22- Luiz Henrique

23- Igor Thiago

24- Rayan

25- Endrick

26- Neymar Jr.