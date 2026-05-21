Neymar sufre importante lesión días después de recibir la convocatoria de Brasil: ¿Se pierde el Mundial?
Neymar preocupa a los fanáticos por una lesión, poco después de ser convocado por Brasil para el Mundial de 2026.
Neymar preocupa a los fanáticos por una lesión, poco después de ser convocado por Brasil para el Mundial de 2026.
Sin lugar a dudas, Neymar ha sido uno de los grandes protagonistas del mundo del fútbol. El histórico astro brasileño encantó a los amantes del balompié luego de recibir su convocatoria para el Mundial de 2026.
A pesar de los cuestionamientos que se presentaban respecto a su llegada a este torneo, Carlo Ancelotti eligió incluirlo en la nómina de Brasil, lo que, por supuesto, dio un soplo de alegría y nostalgia a los fanáticos del fútbol internacional.
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No obstante, este 20 de mayo saltaron las alarmas, luego de que días después de este llamado, se confirmara que Neymar sufre una importante lesión. Aquí les contamos los detalles sobre este inconveniente.
Sin lugar a dudas, la presencia de Neymar en el Mundial de 2026 es uno de los motivos de mayor alegría para los fanáticos del fútbol. Este torneo contará con varios jugadores de talla internacional, y uno de ellos es el astro de Brasil.
La alegría por su llegada a este torneo es total. No obstante, el reconocido atacante de la ‘canarinha’ deberá afrontar un nuevo obstáculo en su puesta a punto para esta competencia.
Según reveló el cuerpo médico de Santos, club de Neymar, el atacante sufrió una lesión en una de sus pantorrillas. El jugador no podrá ser parte del próximo choque de su club, en el que se medirán al San Lorenzo de Argentina.
Este inconveniente responde más especificamente a un edema, lo que ha preocupado a los hinchas. Sin embargo, Neymar solo debería estar de descanso entre seis y diez días.
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Todo indicaría que, a pesar de esta nueva lesión, el delantero podrá formar parte del Mundial 2026, donde buscará llevar la sexta copa del mundo a Brasil.
La lista de convocados de la ‘scratch’ se completa de la siguiente manera:
1- Allison Becker
2- Ederson Moraes
3- Weverton
4- Alex Sandro
5- Bremer
6- Danilo
7- Douglas Santos
8- Leo Pereira
9- Marquinhos
10- Wesley
11- Gabriel Magalhaes
12- Roger Ibáñez
13- Casemiro
14- Bruno Guimaraes
15- Fabinho
16- Danilo Santos
17- Lucas Paquetá
18- Vinicius Júnior
19- Raphinha
20- Gabriel Martinelli
21- Matheus Cunha
22- Luiz Henrique
23- Igor Thiago
24- Rayan
25- Endrick
26- Neymar Jr.