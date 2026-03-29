Netflix revela aumento en sus tarifas: este sería el nuevo precio de su suscripción en Colombia

Netflix es, indudablemente, una de las mejores plataformas de ‘streaming’ del momento. Este icónico servicio ha tomado una popularidad notable, gracias a la amplitud de su catálogo, y las producciones exclusivas que presenta.

Miles de personas disfrutane de esta fuente de entretenimiento, sobre todo por la forma en que disfrutan de series, películas y más ‘films’ desde hace varios años.

El acceso a este servicio se da a través de una suscripción, la cual puede pagarse a varios precios, según los beneficios a los que quiera acceder.

Más noticias: Netflix estrenó uno de los mejores animes 2026, Jojo Bizarre Adventure: Steel Ball Run ¿Cuánto dura?

Sin embargo, esto estaría cerca de modificar sus condiciones, gracias a un aumento que prepararía Netflix en el precio de sus servicios.

Netflix prepara aumento en sus tarifas

Indudablemente, el pago de servicios de ‘streaming’ se ha convertido en una tendencia total en la realidad. Alrededor de todo el mundo miles de usuarios pagan suscripciones para acceder con comodidad a música, películas, series o más contenidos de calidad.

Dentro de este sector, Netflix ha sido uno de los pioneros y principales promovedores de un estilo de negocio que tiene éxito a nivel internacional.

Muchas personas gastan una parte de su dinero en poder acceder a una suscripción a esta plataforma, para así poder acceder a sus producciones favoritas desde la comodidad de su casa.

Más noticias: ¿Cuánto falta para que ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba: Castillo Infinito’ llegue a plataformas de streaming? Esta sería la fecha

Sin embargo, los usuarios de esta plataforma deberán hacer nuevas cuentas en su presupuesto, ya que las cuentas de Netflix empezarían a tener un nuevo costo.

Este servicio reveló un aumento de precio en sus suscripciones en Nortamérica, y esto, por supuesto, implicaría también nuevos costos en las tarifas alrededor del mundo.

Los nuevos precios de Netflix en dicho sector son:

Plan básico con anuncios – 8,99 dólares

Plan básico sin anuncios – 19,99 dólares

Plan premium – 26,99 dólares

Este aumento implica un incremento pequeño por cada plan, aunque, en Colombia puntualmente esto sería un incremento bastante alto.

Si la equivalencia fuera directa, en Colombia estos planes tendrían un costo de:

Plan básico con anuncios – 32.200 pesos colombianos

Plan básico sin anuncios – 73.300 pesos colombianos

Plan premium – 99.000 pesos colombianos

Cabe aclarar que estos valores aun no se han confirmado en Colombia, y de hecho, tendrían pequeños ajustes, de acuerdo al mercado y la economía del país.

Sin embargo, se espera que próximamente se confirme el nuevo costo de Netflix con el aumento de las tarifas ya aplicado en Norteamérica.