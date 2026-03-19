Adelanto de ‘Super Mario Galaxy’ revela la llegada de nuevos personajes a la película: emocionaron al público

‘Super Mario Galaxy’ ha generado una gran cantidad de emociones para los fanáticos del cine y del ‘gaming’ en las últimas semanas. Este nuevo estreno llega para emocionar a los amantes de este icónico videojuego.

Luego del gran éxito de la primera película de Mario Bros, miles de fans han esperado poder ver una nueva entrega que emule en la pantalla grande este icónico videojuego.

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Después de la espera, finalmente este deseo se cumplirá, con lo que será la llegada de ‘Super Mario Galaxy’. De manera reciente se reveló un nuevo adelanto de este ‘film’, en el que se reveló la aparición de 2 nuevos personajes.

‘Super Mario Galaxy’ tendrá 2 nuevos personajes

Indudablemente, la llegada de ‘Super Mario Galaxy’ ha sido una gran noticia para los amantes de los videojuegos. Desde su gran anuncio, todos los fanáticos han estado atentos a los adelantos.

El pasado 18 de marzo se reveló un pequeño clip que funciona como nuevo adelanto para este ‘film’. En este fragmento se pudo ver un repaso por los personajes.

Allí, por supuesto, se vio a Mario y a Luigi. No obstante, hubo un detalle que sorprendió a muchos fans, y fue la aparición de dos nuevos personajes.

El primero de ellos es R.O.B., uno de los personajes más icónicos de Super Mario. Este miembro del universo de los videojuegos, cuya identidad es ‘Robotic Operating Buddy’ dirá presente en la película.

Este personaje generó gran emoción, sobre todo por ser un elemento que funcionó como coleccionable en un principio y luego ganó visibilidad en esta franquicia con otros videojuegos.

Sin embargo, hubo otra aparición que causó incluso mayor sorpresa. Esta fue la llegada de Pikmin, estos son personajes que dicen presente en la película ya han estado previamente en el universo de Mario, y lo harán de nuevo en esta producción.

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Frente a estas revelaciones, la emoción de los fanáticos ha sido total, y así lo han demostrado en los comentarios de este anuncio.

¿Cuándo sale esta película?

Si desea ver este ‘film’, les contamos que esta película saldrá el próximo 1 de abril, en lo que será un gran estreno para el mundo del ‘gaming’.