Exmiembro de Iron Maiden eligió su disco favorito de Metallica: “me ayuda a salir del bajón”

Iron Maiden y Metallica son dos de las bandas más grandes y legendarias en la historia de la música. La trayectoria de ambas agrupaciones es innegable, tal y como lo demuestran su catálogo de éxitos, y su apasionada fanaticada.

Por un lado, la ‘doncella de hierro’ domina el heavy metal, mientras que los de San Francisco brillan con el thrash de este género. Sin embargo hace poco, se ‘tiraron flores’ entre si.

Más noticias: La canción ‘perfecta’ de Metallica para acabar con un día aburrido y monótono

Blaze Bayley, uno de los exmiembros más reconocidos y destacados de Iron Maiden, eligió su disco favorito de la discografía de Metallica, y aquí les contamos cual fue el elegido.

El disco favorito de Metallica de Blaze Bayley, ex Iron Maiden

Para nadie es un secreto que Metallica tiene una de las discografías más profundas y brillantes de la historia del metal. Esta icónica banda ha encantado a miles de fanáticos a través de los años, gracias a una lista innegable de éxitos.

Discos como ‘Kill ‘Em All’ o ‘Ride the Lightning’ han marcado época para sus fans, pero incluso también para sus colegas.

De tal manera quedó demostrado recientemente, cuando en una entrevista para ‘The Smashing Skull Sessions’ a Blaze Bayley (exmiembro de Iron Maiden) por su producción favorita de los liderados por James Hetfield.

Más noticias: La canción ‘perfecta’ de Iron Maiden para escuchar heavy metal por primera vez

El antiguo cantante de la ‘doncella de hierro’ destacó que hay varios discos de Metallica que obtienen su aprobación. ’72 Seasons’ o ‘…And Justice for All’ son algunos de ellos.

Sin embargo, al hablar de su favorito, hay uno que se lleva la corona, y se trata de ‘Master of Puppets’, la tercera creación de Metallica.

Este disco es uno de los más aclamados del thrash metal, y de hecho, es considerado una pieza inolvidable brillante en el legado de este género.

Según Bayley, este es su favorito por la canción principal de este álbum. “Me interesa la función cerebral” explicó el cantante, asegurando que este éxito lo ha ayudado en ocasiones a salir del bajón emocional.

Claramente este álbum es uno de los más icónicos en la historia del metal, y al igual que Bayley, muchos fanáticos lo han usado para combatir el mal animo.

Sin lugar a dudas, ‘Master of Puppets’ es una parte brillante del metal, y así también lo son Iron Maiden y Metallica como referentes.