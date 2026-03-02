AC/DC marca historia: el impresionante récord de la banda que pocos en el rock conocen

AC/DC es una de las bandas más grandes y legendarias en la historia de la música. El grupo australiano ha encantado a miles de personas, gracias a su capacidad de enamorar a sus fanáticos con ‘riffs’, letras y éxitos totalmente inigualables.

Esta agrupación ha marcado a miles de fanáticos, gracias a un estilo inolvidable. Además por supuesto, de varias canciones que se han convertido en himnos totalmente históricos.

Más noticias: Esta es la canción más escuchada en la carrera de AC/DC: un clásico inolvidable del hard rock

Si no es consciente de la magnitud de esta banda, y de la historia que marca, aquí les contamos un histórico récord que posee AC/DC dentro del hard rock, y que pocos conocen.

El histórico récord de AC/DC que pocos conocen

Sin lugar a dudas, el catálogo musical de AC/DC es uno de los más grandes y destacados en la historia del hard rock. La banda australiana ha compuesto canciones que han marcado época tanto en el siglo pasado, como en la actualidad.

Gracias a esto, la agrupación ha trascendido generaciones, y ha ganado el cariño de jóvenes, pero también experimentados en el mundo de la música.

Más noticias: VIDEO: Así fue el primer concierto de AC/DC en Brasil; fan reveló detalles inéditos en ‘El Gallo’

Canciones como ‘Thunderstruck’ o ‘Dirty Deeds Done Dirt Cheap’ han enamorado a miles de amantes al hard rock. Aunque, hay una canción que le ha valido a AC/DC para consagrarse con un récord legendario para la música.

Se trata de, nada más y nada menos que, ‘Highway to Hell’. Esta es una de las canciones más icónicas en la carrera de AC/DC, pero también de la historia de la música.

Algo que pocos saben, es que esta composición posee un récord legendario. Esto gracias a que es la canción de hard rock más escuchada del mundo.

La histórica agrupación ha sido capaz de contar con este éxito como punta de lanza de su catálogo, lo que le ha permitido superar a otras canciones icónicas del hard rock.

Según Kworb, esta composición acumula 2.217.844.264 reproducciones en Spotify. De hecho, es escuchada por más de 1 millón de personas diariamente.

Esto le gana la posibilidad de posicionarse por encima de otras canciones de hard rock, las cuales son consideradas parte histórica de la música al igual que ‘Highway to Hell’.

Sin dudas, esto es una muestra clara del poder de AC/DC, y por supuesto, del brillante legado de la banda australiana en una industria totalmente enorme.