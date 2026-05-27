¿Cuándo se juegan los octavos de final de Copa Sudamericana y Copa Libertadores? Así se definirán los cruces

La Copa Libertadores y la Copa Sudamericana viven momentos imperdibles de definición. Después de una gran cantidad de partidos jugados y emociones disfrutadas, grandes equipos sueñan con llegar a los octavos de final de este torneo.

El jueves quedarán definidos todos los equipos clasificados a estas instancias, por lo que se podrá llevar a cabo el sorteo en el que se definan los cruces de octavos de final.

Más noticias: Este es el gol más lejano en la historia del fútbol que tiene récord Guinness: fue en 2021

Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este torneo definitorio, aquí les contamos cuando sucederá, y a partir de que hora podrá seguirlo.

Así se jugarán los octavos de Sudamericana y Libertadores

Para nadie es un secreto que la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana han dejado varios momentos inolvidables. Equipos históricos han asegurado su lugar en la próxima fase de estos torneos, mientras que otros se han quedado en el camino.

En el caso de la Copa Libertadores clasifican 2 por grupo. Sin embargo, cabe recordar que para la Sudamericana esto sucederá de forma distinta.

Para este segundo torneo, los líderes de cada grupo avanzarán de forma directa a los octavos de final. Sin embargo, los segundos jugarán las eliminatorias de octavos, ante los terceros de cada grupo de Libertadores.

Esta fase previa dejará grandes emociones, y preparará partidos imperdibles que se empezarán a definir desde el sorteo. Una vez que se definan los equipos que avanzarán de ronda, Conmebol realizará el sorteo de cada torneo.

Más noticias: El estadio de fútbol más grande del mundo: tiene 207.000 m² y está inspirado en la flor magnolia

El sorteo se llevará a cabo el próximo viernes 29 de mayo, a las 10:00 a.m. de Colombia, hora a la que los equipos más grandes de Sudamérica podrán conocer a los rivales que deberán superar para ir en búsqueda del máximo trofeo de Libertadores y Sudamericana.

La transmisión de estos sorteos pueden ser seguidos a través de la señal de Disney+.

¿Cuándo se jugarán los octavos de final?

Por ahora se desconoce cuando se llevarán a cabo los octavos de final de ambas competencias. Sin embargo, se espera que estos encuentros se agenden para llevarse a cabo en el mes de agosto.

Puntualmente, para la Copa Sudamericana, las eliminatorias de octavos de final sucederían en el mes de julio, para así confirmar a todos los clasificados a octavos de este torneo.