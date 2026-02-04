¿Cuándo se estrena ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’ en Colombia y dónde verla? Dura más de 4 horas

‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’ es una de las películas más esperadas de este 2026. Esta icónica producción marcará la llegada de un nuevo ‘film’ para esta franquicia, con la que miles de personas se han identificado.

Para nadie es un secreto que ‘Kill Bill’ es una de las sagas con mayor éxito en la industria del cine, sobre todo por la forma en que Quentin Tarantino ha marcado época en esta franquicia.

Indudablemente, la primera producción de este ‘film’ es inolvidable, pero, así también lo es el ‘volúmen 2’. No obstante, ambas se unirán en una producción imperdible con la llegada de ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’.

Más noticias: 5 películas que marcaron la década de los 2000: clásicos icónicos para los amantes del cine

Para que no se pierda este gran estreno, que promete mostrar una visión imperdible de Quentin Tarantino, aquí les contamos cuando podrá verla en Colombia.

El reestreno de ‘Kill Bill’ en cines

‘Kill Bill’ es, sin dudas, una de las obras más grandes de Tarantino. Esta película ha enamorado a miles de fanáticos del cine, sobre todo por su capacidad de mostrar un cine de acción sangriento.

Esta película se ha demarcado como una exponente por varios años. Aunque, algo que pocos saben es que el producto final no representa del todo la visión completa de Tarantino.

Quentin pretendía presentar los 2 volúmenes de esta película de manera unificada. Pero diversas presiones evitaron que sucediera de esta forma, por lo que tuvo que ser separada.

Aun así, después de muchos años de espera, esta película se presentará de la manera en que fue ideada, sin censura, y con más de 4 horas continuas de acción.

Más noticias: ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ y ‘Chainsaw Man’ nominados a importantes premios: esta es la categoría

De hecho, esta película también incluye material inédito, el cual no puede perderse bajo ningún contexto si se considera fanático de ‘Kill Bill’ y este universo cinematográfico.

En un principio este ‘film’ solo había sido mostrado de esta manera pocas veces. No obstante, su llegada a cine se dará en este 2026, para lo que será una experiencia irrepetible.

Por ende, les contamos que ‘Kill Bill: The Whole Bloody Affair’ se estrenará en Colombia el próximo 12 de febrero, y llegará a varias salas de cine.

Si desea ver esta película, podrá encontrarla en varias franquicias de cine del país, como es el caso de Procinal, Cine Colombia y más.