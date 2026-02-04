Foo Fighters confirma un nuevo disco: ¿Cuándo será la fecha de este lanzamiento?

Foo Fighters es una de las bandas más grandes en la historia del rock. Esta agrupación liderada por Dave Grohl se ha ganado una cantidad enorme de halagos alrededor del mundo, gracias a su trayectoria y talento innegable.

Durante 2025, Foo Fighters atravesó un tiempo de inactividad, aunque, esto llegó a su fin en septiembre del año pasado. La banda regresó con varios shows impresionantes, pero si algo sorprendió fue la llegada de un posible disco nuevo.

Dave Grohl confirmó que la banda prepara un nuevo lanzamiento, y lo hizo el pasado 24 de enero, durante un show briillante en el UTAS Stadium en Launceston, Australia.

Si usted es un fanático de esta agrupación, les contamos todos los detalles sobre este nuevo disco que reemplazará el lugar de ‘But Here We Are’ de 2023.

El nuevo disco de Foo Fighters

Foo Fighters ha sido una de las bandas que ha estremecido de mejor manera la industria del rock en el siglo XXI. Esta agrupación ha conseguido lanzamientos brillantes, y por supuesto, éxitos inigualables.

Frente a esto, esta agrupación fue bastante extrañada entre 2024 y 2025, pero finalmente su gran regreso volvió a encantar a todos sus fanáticos.

Esta banda volvió al ruedo con grandes shows a nivel mundial, aunque, también prepararía un nuevo disco con el que enamoraría a todos sus fanáticos de nuevo.

En medio de su show en Australia, Grohl confirmó que volverán pronto a este lugar, y que incluso sería antes de lo pensado, ya que sería antes de su próximo cumpleaños.

Claramente esto emocionó a todos los fanáticos, aunque hubo un detalle que generó incluso más emociones para sus seguidores.

Este fue que Grohl reveló que quizás en su nueva presentación habrá un disco completamente nuevo, en lo que sería el primer lanzamiento de Foo Fighters en 3 años.

¿Cuándo será este lanzamiento?

Por el momento se desconoce cuando será este lanzamiento de Foo Fighters de manera oficial. No obstante, es necesario recalcar que Grohl reveló que todo esto sucederá antes de su próximo cumpleaños.

Cabe recordar que Dave cumple años el 14 de enero, por lo que dicho lanzamiento se daría antes del final del 2026.

Por el momento, quedará esperar a nueva información oficial sobre este lanzamiento, en lo que será el gran regreso discográfico de Foo Fighters.