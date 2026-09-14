¡Millonarios venció a Cúcuta! Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay HOY 14 de septiembre

Millonarios logró un triunfo clave en la Liga BetPlay este pasado 13 de septiembre frente al Deportivo Cúcuta. El equipo de la capital logró imponerse ante el equipo de Norte de Santander con un marcador de 2-1.

Este fue un partido lleno de emociones. Aunque el equipo de la capital logró picar adelante en el marcador, un empate por parte del ‘rojinegro’ preocupó a los hinchas del ‘embajador’.

Sin embargo, los dirigidos por Alberto Gamero lograron conseguir los 3 puntos, gracias a un gol por parte de Rodrigo Contreras. Este gol le permitió la victoria a Millonarios, por lo que el equipo ‘albiazul’ mejoró su posición en la tabla de posiciones.

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En cambio de que se haya perdido el panorama actual de la liga tras este partido, aquí le mostramos como marcha actualmente.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay HOY 14 de septiembre

Millonarios atravesaba un momento complicado en las últimas semanas. El equipo de la capital no había podido sumar de 3 puntos, lo que perjudicaba su posición actual en la tabla de posiciones.

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Sin embargo, la senda del triunfo regresó el pasado domingo, gracias a un triunfo ante Cúcuta Deportivo. Una victoria como visitante por 1-2 permitió que el capitalino mejorara su posición.

De hecho, la tabla de posiciones actual es la siguiente:

1- América de Cali – 20 puntos

2- Millonarios – 16 puntos

3- Deportes Tolima – 16 puntos

4- Atlético Nacional – 15 puntos

5- Independiente Medellín – 15 puntos

6- Atlético Bucaramanga – 13 puntos

7- Independiente Santa Fe – 13 puntos

8- Deportivo Cali – 12 puntos

9- Llaneros – 11 puntos

10- Inter de Bogotá – 11 puntos

11- Águilas Doradas – 10 puntos

12- Once Caldas – 9 puntos

13- Cúcuta Deportivo – 9 puntos

14- Fortaleza – 8 puntos

15- Boyacá Chicó – 8 puntos

16- Jaguares de Córdoba – 7 puntos

17- Deportivo Pereira – 6 puntos

18- Alianza – 5 puntos

19- Junior de Barranquilla – 3 puntos

20- Deportivo Pasto – 2 puntos

Los resultados que cerraron la jornada completa del fin de semana fueron los siguientes: