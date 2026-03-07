Rodrigo Contreras recibe gran reconocimiento tras victoria sobre Atlético Nacional: está entre los mejores

Rodrigo Contreras, el importante delantero de Millonarios, ha sido uno de los principales protagonistas en el mundo del fútbol sudamericano. El atacante de origen argentino ha sorprendido a propios y extraños gracias a su buen inicio con el ‘embajador’.

Este atacante ha sido capaz de conquistar a los fanáticos capitalinos, gracias a varios tantos iniciales, aunque, su más reciente actuación frente a Atlético Nacional fue la joya de la corona.

Dos goles claves del argentino sirvieron para que Millonarios eliminara a uno de sus grandes clásicos de la Copa Sudamericana, en un ‘performance’ que, a su vez, le ganó un importante reconocimiento.

Rodrigo Contreras recibe importante reconocimiento

Indudablemente, Rodrigo Contreras ha sido uno de los delanteros del momento, tanto en el fútbol colombiano, como en Sudamérica.

Luego de una extensa carrera por equipos de gran talla en países como Chile o Argentina, Contreras llega a Colombia. En esta etapa disfruta de gran brillo con Millonarios y destaca con tantos claves.

Parte de esto fue evidenciado frente a Atlético Nacional, luego de que el argentino anotara un doblete con gol desde media cancha incluido.

Claramente esto dejó con la boca abierta a gran parte de los aficionados del FPC, pero, también le empieza a ganar reconocimiento en el resto del continente.

Contreras se convirtió en una de las figuras de la fase 3 de la Copa Sudamericana, y de hecho, recibió un importante premio luego de esta actuación.

De manera reciente, la Conmebol reveló el 11 ideal de esta ronda en la Copa Sudamericana. Allí destacaron varios talentos, pero, la punta de ataque fue el argentino Rodrigo Contreras.

Esta alineación ideal se dispuso de la siguiente manera:

Gaston Olveira (Olimpia)

Fredy Martínez (Boston River)

Franco Romero (Montevideo City Torque)

Patricio Boolsen (Deportivo Cuenca)

Esteban Matus (Audax Italiano)

Yeison Guzmán (América de Cali)

Roberto Hinojoza (Blooming)

Franchesco Flores (Alianza Atlético)

Nelson Da Silva (Palestino)

Rodrigo Contreras (Millonarios)

Rubén Lezcano (Olimpia)

🥳🔥!RODRIGO CONTRERAS Y YEISON GUZMÁN PRESENTES!



💪🏽El jugador argentino, de Millonarios, y el colombiano, de América de Cali, hicieron parte del equipo de la semana de la Conmebol Sudamericana



📻🖥️#ElVbarCaracol Siempre en vivo, todos los días pic.twitter.com/ETSNeFsWgt — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) March 7, 2026

Esto es muestra de la notoriedad que empieza a tomar Rodrigo Contreras en el fútbol de Sudamérica, además de Yeison Guzmán, del América de Cali, quien también figura en este 11 ideal.