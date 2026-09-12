James y Cuadrado ganarían salarios con cifras históricas en Nacional y Millonarios

El regreso de dos figuras de la Selección Colombia al fútbol nacional no solo genera expectativa deportiva. Las negociaciones de James Rodríguez con Atlético Nacional y Juan Guillermo Cuadrado con Millonarios también podrían convertirlos en protagonistas gracias a sus salarios, con ingresos que estarían entre los más elevados registrados en el campeonato.

Mientras James tendría sobre la mesa un contrato superior a los 1,5 millones de dólares por temporada, Cuadrado buscaría un acuerdo que rondaría los 100.000 dólares mensuales con el conjunto capitalino.

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¿Cuánto ganaría James Rodríguez en Atlético Nacional?

Según reportes de Bolavip y los registros de Transfermarkt, James tendría un sueldo base que superaría los 1,5 millones de dólares anuales en Atlético Nacional. El acuerdo además contemplaría incentivos vinculados al cumplimiento de objetivos deportivos.

Con esa cifra, el mediocampista entraría directamente al grupo de futbolistas con mejores remuneraciones en el balompié colombiano. Su llegada al conjunto antioqueño también está relacionada con el objetivo de competir en la Copa Libertadores.

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¿Cuánto cobraría Juan Guillermo Cuadrado en Millonarios?

La negociación entre Cuadrado y Millonarios todavía no establece públicamente un salario definitivo. Sin embargo, información de Minuto 60 y versiones procedentes del entorno periodístico que sigue el proceso apuntan a una pretensión cercana o superior a los 100.000 dólares mensuales.

El acuerdo contemplaría aproximadamente 1,2 millones de dólares al año, además de una estructura con salario fijo y bonificaciones relacionadas con rendimiento deportivo y aspectos comerciales.

De concretarse bajo esos términos, Cuadrado también ingresaría al grupo de jugadores mejor pagados de la Liga BetPlay.

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¿Cuánto valen James y Cuadrado tras su llegada a la Liga BetPlay?

Los salarios no corresponden al valor de mercado de los futbolistas. De acuerdo con los datos de Transfermarkt mencionados en el reporte, James aparece con una cotización de 1,50 millones de euros, mientras que Cuadrado figura con 800.000 euros.

El escalafón de valores queda así:

1. Juan Rengifo (Atlético Nacional): €5,00 millones.

€5,00 millones. 2. Yeison Guzmán (América de Cali): €2,80 millones.

€2,80 millones. 3. Josen Escobar (América de Cali): €2,50 millones.

€2,50 millones. 4. Emerson Batalla (Alianza FC): €2,00 millones.

€2,00 millones. 5. Joel Canchimbo (Junior): €1,80 millones.

€1,80 millones. 6. Cristian Arango (Atlético Nacional): €1,80 millones.

€1,80 millones. 7. Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín): €1,80 millones.

€1,80 millones. 11. James Rodríguez: €1,50 millones.

€1,50 millones. 20. Juan Guillermo Cuadrado: €800.000.

Así, aunque sus valores de mercado no lideran el listado, James y Cuadrado podrían convertirse en dos de los futbolistas mejor remunerados del fútbol colombiano si las condiciones económicas de sus respectivos contratos se concretan.