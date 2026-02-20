Millonarios presentó su camiseta oficial de visitante para el 2026 ¿Cuánto vale y dónde comprar?

Millonarios, el equipo de la capital, presentó de forma oficial este viernes 20 de febrero su segunda camiseta oficial de competencia. Aunque desde hace varios días se venía hablando sobre la casaca que podría usar el cuadro embajador, en esta oportunidad se fue por unos colores totalmente diferentes, que esperan marcar la diferencia.

En esta oportunidad, los albiazules van a tener una segunda camiseta con colores pasteles, un poco de azul, con un difuminado en tonos morados con rosado. Contrario a la primera camiseta oficial, en este caso, el escudo se muestra en full color con el azul y blanco original del equipo, terminando con un cuello en V.

¿Cuánto vale la nueva camiseta de visitante oficial de Millonarios?

La presentación se dio de forma oficial en las redes sociales del equipo embajador, en donde mencionaron que en esta oportunidad quieren mostrar “la identidad embajadora con una mirada moderna”.

Los hinchas interesados en comprar esta nueva camiseta del cuadro albiazul podrán hacerlo en la página web oficial de Adidas. La original con todos los sellos de los patrocinados tiene un valor de 320.000 para hombre y mujer; además, la podrá personalizar a su gusto.

En el caso de la edición de niños, tiene un valor de $269.950, viene igual a la de adultos, pero no trae el logo de uno de los patrocinadores en la parte de adelante. También dieron a conocer su nueva pantaloneta de visitante, que viene en color morado con el logo de Millonarios a un costado; esta tiene un precio de $220.000.

El pasado inspira

El pasado inspira

El presente marca el camino 🤍💙 La nueva camiseta visitante reinterpreta la identidad embajadora con una mirada moderna.

Los productos también van a estar disponibles en la tienda oficial de Millonarios; la puede encontrar en la página web, pero también en las tiendas físicas que hay en diferentes puntos de la capital. Todos los precios de la nueva camiseta de visitante del equipo embajador son exactamente los mismos que tiene la indumentaria oficial.

Se espera que Millonarios juegue con su nueva camiseta el próximo sábado 21 de febrero del 2026, en su partido en el Estadio de Techo en Bogotá contra el equipo Internacional de Bogotá a las 8:30 p.m. Pero no se tiene información oficial hasta el momento, así que habrá que esperar al día del partido.