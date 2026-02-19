Dimayor anunció nuevas fechas para los próximos partidos de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-1

La Dimayor y Millonarios ya dieron a conocer todo lo relacionado con la programación de varios de sus encuentros deportivos que se van a realizar en los próximos días. Según se dio a conocer en redes sociales, Sencia ya se encuentra trabajando en el arreglo de la grama del Estadio El Campín.

Por eso, los partidos que se van a realizar en este lugar van a tener un cambio de fechas que no solo va a darle más tiempo de descanso a los jugadores, sin que se tengan que adelantar encuentros deportivos, sino que dará un respiro a la grama que está siendo revisada todos los días.

El pasado miércoles 18 de febrero del 2026 se dio a conocer que el concierto de música popular que estaba programado para el 28 de febrero en este estadio había sido reprogramado para el 28 de marzo. Lo que quiere decir que, durante lo que queda del mes, no se van a realizar eventos culturales en este escenario deportivo.

¿Cuándo serán los próximos partidos de Millonarios en El Campín según la Dimayor?

Después de que se diera a conocer que el concierto de música popular en el Estadio El Campín había cambiado de fecha, Millonarios decidió moverse para pedir una reprogramación de sus próximos encuentros deportivos. Entre ellos, la fecha nueve, que ya se había reprogramado para el martes 24 de febrero contra el Deportes Pereira en Bogotá.

Según se dio a conocer por la Dimayor, los próximos partidos de la fecha nueve se van a jugar entre Millonarios vs. Pereira el próximo jueves 26 de febrero a las 7:30 p.m. en El Campín y Jaguares vs. Junior de Barranquilla en el Estadio Jaraguay.

Ⓜ️ Ante el aplazamiento del concierto programado para el próximo 28 de febrero en El Campín, Millonarios buscará que su juego ante Pereira, agendado para el martes 24 de febrero, se juegue en la fecha original, en el fin de semana del 28 y 29 de febrero. pic.twitter.com/jFSS5JfTnr — Cristian Pinzón (@Crispinllos) February 18, 2026

Además, se adelanta la fecha 14, con el encuentro Millonarios vs. Fortaleza el lunes 30 de marzo a las 8:20 p.m. en el Estadio El Campín de Bogotá. Sumado a esto, el partido de Millonarios vs. Cúcuta habría sido pospuesto por elecciones, pero aún no se conocen muchos detalles al respecto.

Por ahora, el próximo partido del embajador sería el 26 de febrero contra el Pereira y después podría descansar y prepararse para el enfrentamiento por Copa Sudamericana hasta el cuatro de marzo del 2026 en el Atanasio Girardot contra Atlético Nacional.