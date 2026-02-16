Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026-1; Millonarios sube y Nacional baja

La Liga BetPlay sigue avanzando todos los días y los equipos colombianos están haciendo todo para poder posicionarse en los primeros puestos en estos primeros encuentros, para así pasar a la siguiente ronda. En esta oportunidad, se presentaron varias novedades, en especial en cuanto a los jugadores que tuvieron que salir de los partidos por posibles lesiones y por los cambios en la tabla de posiciones.

A lo largo del fin de semana se jugó la fecha siete y, en algunos casos, la seis de la Liga BetPlay Dimayor 2026-1. Uno de los primeros equipos en sumar fue el América de Cali, que en la celebración de sus 99 años, logró ganar en casa contra Santa Fe con un resultado 1-0.

Después, el sábado 14 de febrero, la capital se vistió de azul para vivir la fecha número siete, en donde el cuadro embajador se enfrentó contra Llanero, logrando sumar tres puntos en casa con un resultado 2-1. Pese a eso, hay gran preocupación en los albiazules por la salud de Falcao García y Rodrigo Contreras, quienes pidieron cambio tras sentir una lesión.

La gran sorpresa la dio Atlético Nacional, quien perdió en Cali con un resultado 1-0, siendo este su primer partido perdido del 2026 en la Liga. Por otro lado, Fortaleza y el Deportes Tolima sumar con tres puntos cada uno en casa.

