Millonarios jugará contra gigante equipo de Sudamérica en homenaje a un ídolo; ¿cuándo y cómo ver?

Millonarios inicia el 2026 con un partido que promete emociones fuertes: el club se enfrentará a uno de los equipos más grandes de Sudamérica en un encuentro especial que rinde homenaje a un ídolo de la historia azul. Este duelo no solo servirá como prueba deportiva, sino también como tributo a la leyenda que marcó al club y dejó una huella imborrable en los corazones de los hinchas.

Desde ya los seguidores del equipo capitalino están al tanto de la temporada que se viene con el sueño intacto de levantar un título. Sin duda, este amistoso contra el Boca Juniors de Argentina es muy importante para medir a cada uno de los jugadores para esta nuevo ciclo deportivo que se aproxima.

Millonarios vs. Boca Junior ¿Cuándo y dónde?

El Boca Juniors argentino disputará partidos amistosos ante Millonarios de Colombia el 14 de enero y ante Nacional de Uruguay el 18 de enero como parte de la preparación para la temporada 2026, según informaron este lunes 5 d enero a EFE fuentes del Xeneize.

El encuentro entre Boca y Millonarios, a disputarse en el estadio ‘La Bombonera’, incluirá un homenaje al fallecido entrenador Miguel Ángel Russo, quien murió el pasado 8 de octubre mientras ocupaba el banquillo boquense.

Russo fue entrenador de Millonarios entre principios de 2017 y finales de 2018, período en el que logró dos títulos, mientras que dirigió a Boca durante 129 encuentros en tres etapas (2007, 2020-2021 y 2025) y obtuvo tres títulos, entre ellos la última Copa Libertadores del club azul y oro.

