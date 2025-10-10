Las palabras de Lionel Messi a familia de Miguel Ángel Russo tras fallecimiento del técnico

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este 8 de octubre a sus 69 años. El entrenador padecía desde 2017 un cáncer de próstata, al que se le sumó luego uno de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

Su fallecimiento conmocionó al mundo deportivo y a todos sus fanáticos que siguieron su trayectoria desde que era jugador hasta sus últimos momentos como entrenador. Por lo tanto, Boca Juniors decidió abrir la Bombonera para que le dieran el último adiós tanto seguidores como colegas y futbolistas.

Lea también: Luto en Millonarios: fallece a los 69 el exentrenador argentino Miguel Ángel Russo

La despedida de Russo en la Bombonera

Miguel Angél Russo se convirtió en uno de los grandes referentes del fútbol local y dirigió a más de una decena de equipos de su país. Por lo tanto, el técnico tenía un gran reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional, que hizo que una marea de aficionados de diferentes equipos llegarán al lugar sin importar su intensa rivalidad.

Aficionados con uniformes de Boca Juniors, Rosario Central, Estudiantes, San Lorenzo y hasta River Plate, se dieron cita en una ceremonia pública en la Bombonera para asistir al velatorio a puertas abiertas organizado para despedir al entrenador, que murió este miércoles a los 69 años.

También lo hicieron jugadores de numerosos equipos locales, incluidos los planteles de San Lorenzo, Rosario Central, Barracas Central y Estudiantes, varios entrenadores y hasta el presidente de River Plate.

Aunque algunos no pudieron estar presentes, no dudaron en pronunciarse a través de redes sociales, como es el caso del argentino Lionel Messi, quien envió un mensaje de consolación a la familia del técnico de Boca Juniors.

Le puede interesar: El mensaje de Millonarios FC a Miguel Ángel Russo: “Todo se cura con amor”

Las palabras de Lionel Messi a familia de Miguel ángel Russo

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina de fútbol, despidió este jueves 9 de octubre a través de sus redes sociales a Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors fallecido el miércoles a los 69 años.