Millonarios vs River Plate: confirman la fecha para el amistoso de pretemporada del ‘embajador’

Millonarios y River Plate se empiezan a preparar para el 2026, en lo que será un año que, sin dudas, requiere calentar los motores y poder dejar todo sobre la cancha. El ‘embajador’ y el ‘millonario’ de Argentina comenzarán su pretemporada, de nuevo con un choque entre si.

Los dirigidos por Hernán Torres volverán a formar parte del torneo Serie Colombia, para su pretemporada, y de hecho, ya se han dado las fechas para algunos partidos.

Para que no se pierda ni un detalle de la preparación de Millonarios, aquí les contamos como se dará esta pretemporada, incluido su choque frente a River Plate de Argentina.

Millonarios vs River Plate: fecha y más

Tal y como sucede cada año, Millonarios y River Plate harán un amistoso en su preparación de pretemporada, con el objetivo de demostrar todas sus armas sobre la cancha para el 2026.

El equipo capitalino confía en iniciar con el pie derecho, con el objetivo de así poder dar una buena imagen en la Liga BetPlay, y también en la Copa Sudamericana.

Los ‘embajadores’ afrontarán la Serie Colombia, donde tendrán 2 partidos clave de preparación. El primero de ellos será ante River Plate, el cual tendrá lugar el próximo 11 de enero desde las 7:00 p.m.

Mientras que el segundo choque será ante Independiente de Avellaneda. El ‘rojo’ y el ‘embajador’ jugarán el 13 de enero, con un gran puntapié a las 7:00 p.m. de Colombia.

Ambos partidos se darán en Uruguay, donde Millonarios empezará a preparar un 2026 con objetivos triunfales en la cancha.

En estos choques se espera que se puedan ver algunas de las nuevas incorporaciones de los capitalinos, como lo son: Darwin Quintero, Mateo García, Julián Angulo y Sebastián Valencia.

Los demás equipos en la Serie Colombia

Millonarios no será el único equipo colombiano que usará la Serie Colombia para ponerse a tono. Este contexto tendrá otros equipos, entre los que resaltan: Independiente Santa Fe, América de Cali, Once Caldas, Deportivo Cali y Deportivo Cúcuta, además del ‘albiazul’.

En esta competición también estarán Independiente de Avellaneda, Huracán y Deportivo Táchira de Venezuela.

Algunos de los partidos que formarán parte de la programación son: