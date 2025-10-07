El mensaje de Millonarios FC a Miguel Ángel Russo: “Todo se cura con amor”

Sin duda alguna la historia entre Millonarios Fútbol Club y Miguel Ángel Russo es una de las más queridas y recordadas por el club y la hinchada embajadora. El técnico argentino marcó una de las épocas más importantes para el equipo, siendo el líder que llevó al renacer del equipo, tras años de no lograr obtener algún título significativo.

En 2017, una época en donde el equipo no se encontraba en el mejor momento, Russo bajo su liderazgo, disciplina, estratégica y juego equilibrado logró conquistar a la hinchada y marcar uno de los hitos más importantes en la historia de Millonarios, el título de la Liga Águila II – 2017, en el clásico capitalino en que venció con un marcador de 3- 2 a Independiente Santa Fe, algo que quedó grabado en la memoria de los hinchas que al día de hoy lo recuerdan con cariño.

Lea también: Miguel Ángel Russo, exdirector técnico de Millonarios, en grave estado de salud ¿Qué pasó?

Sin embargo, en los últimos días, el ahora técnico de Boca Juniors se ha convertido en tendencia luego de ausentarse en dos compromisos del equipo. Situación que generó preocupación entre los fanáticos, especialmente después de que el club emitiera un comunicado sobre su estado de salud, lo que encendió las alarmas entre quienes han seguido y admirado su trayectoria en el fútbol: “pronóstico reservado”.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club.



Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

Le puede interesar: ¿Cuándo vuelve Mackalister Silva a Millonarios? No se ilusionen

¿Cuáles fueron las palabras de Millonarios FC a Miguel Ángel Russo?

El equipo ‘Embajador’ no podía pasar por alto la situación y no dudó en manifestarse a través de X -anteriormente, Twitter- con un mensaje de apoyo para Miguel y su familia: “¡La Familia Azul está contigo!“, “Todo se cura con amor”, fueron las palabras del Club.

Desde Millonarios FC, equipo profesional, directivos, cuerpo de apoyo y administrativo, enviamos un mensaje de fortaleza a nuestro querido Miguel Ángel Russo y toda su familia.



¡Mucha fuerza Miguel! 🙌💙 ¡La Familia Azul está contigo!



"𝓣𝓸𝓭𝓸 𝓼𝓮 𝓬𝓾𝓻𝓪 𝓬𝓸𝓷 𝓪𝓶𝓸𝓻" ✨ pic.twitter.com/PXDbshRjnT — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 7, 2025

A pesar de que su pronóstico es reservado, varios medios argentinos han asegurado que Miguel y su familia están atravesando un momento muy difícil. Para TyC Sports, Tato aguilera dio detalles del estado de salud del técnico: “ESTÁ DÉBIL EL TÉCNICO DE BOCA”

"ESTÁ DÉBIL EL TÉCNICO DE BOCA"@tato_aguilera dio detalles del estado de salud de Miguel Ángel Russo. pic.twitter.com/fGr5cSzoT5 — TyC Sports (@TyCSports) October 6, 2025

Escrito por: Stefania Torres