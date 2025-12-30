Radamel Falcao se volvería a vestir de azul y esta sería la millonaria cifra que entraría a ganar

El nombre de Radamel Falcao vuelve a encender la ilusión de los aficionados y a agitar el mercado del fútbol. En las últimas horas han surgido versiones que apuntan a que el delantero colombiano podría volver a vestir de azul, en un movimiento que no solo tendría un fuerte impacto deportivo, sino también económico.

De concretarse el fichaje, el delantero colombiano va a recibir millonario salario, convirtiéndolo en uno de los mejores fichajes, hablando de jugadores del país. Le contamos a detalle cuál sería el equipo que le abriría las puertas, según reveló reconocido periodista deportivo.

¿En qué equipo podría jugar Radamel Falcao?

Hace algunas semanas, ‘El Tigre’ mencionó que todavía no se piensa retirar del fútbol y que en 2026 iba a estar presente en las canchas. Sin embargo, tras su salida de Millonarios, el jugador se encuentra sin equipo, pero algunas opciones en el mundo se reactivaron.

Se llegó a hablar de clubes argentinos, mexicanos, pero últimamente un equipo de un país vecino empezó a tomar fuerza y que dejó a más de uno sorprendido. El periodista César Augusto Londoño mencionó que el equipo Emelec de Guayaquil, Ecuador estaría interesado en el delantero colombiano.

Este club es uno de los más grandes y reconocidos de Ecuador, que también se visten de azul, por lo que sería muy probable ver a Falcao luciendo el mismo color en una nueva temporada profesional. Sin embargo, algo que dejó en claro Londoño fue que todavía no han hecho un contacto directo con Radamel, pero su nombre se ha puesto sobre la mesa.

“Emelec hizo consultas y la idea gusta, aunque no han hablado con el jugador”, mencionó César Augusto.

La millonaria cifra que podría ganar Falcao en 2026

Fuentes cercanas a Emelec y portales epescializados revelaron el podible salario que tendría Radamel Falco en Ecuador, cifra que podría llamar la atención del jugador. Según mencionaron, el salario rondaría por los 30 mil dólares, es decir unos 360 USD al año que, si hablamos en pesos colombianos equivale a un poco más de 1.300 millones de pesos.

Hasta el momento no hay nada concretado tal y como lo mencionó el periodista, por lo que muchos están a la espera del futuro del jugador. ¿Será Ecuador su próximo destino?