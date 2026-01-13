¿Desencarte? Este es el nuevo fichaje que pasará de Millonarios a Santa Fe; ¿quién es?

El mercado de fichajes en el fútbol colombiano sigue dando sorpresas y uno de los movimientos más llamativos involucra a dos rivales históricos de Bogotá. Un jugador que no entraba en los planes de Millonarios estaría listo para cambiar de camiseta y reforzar a Independiente Santa Fe, en una operación que ya genera debate entre ambas hinchadas. ¿Se trata de un simple descarte o de una oportunidad que el ‘Cardenal’ sabe aprovechar?

La noticia se volvió viral en redes sociales de inmediato, pues los hinchas del ‘Embajador’ no dudaron en reaccionar ante el movimiento. Le contamos todos los detalles de lo que se conoce hasta ahora sobre este repentino movimiento previo a iniciar la Liga Betplay 2026-1.

Lea también: Fechas y horarios de los partidos de Millonarios en la Liga Betplay 2026-1; programe su agenda

El nuevo fichaje que pasará de Millonarios a Santa Fe

En las últimas semanas, el cuerpo técnico de Millonarios ha notificado los nuevos jugadores que harán parte de su plantilla en la primera temporada de este 2026. Falcao, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia, Mateo García y Calos Darwin son las nuevas fichas del equipo capitalino y, según se informó, tenían la intención de poder sumar un jugador más al ataque, pero para ello, debían lograr la salida de uno de ellos.

Desde este 13 de enero, varios medios aseguraron que el ‘Embajador’ llegó a un acuerdo con Santa Fe para el fichaje de Edwin Mosquera, más conocido como ‘Shirra’, propiedad principal de Atlanta United. Aunque al momento no se ha oficilizado, Edurado Méndez reveló que es todo un hecho, pues el ofensivo ya se encuentra en la sede deportiva del Cardenal.

“Está en exámenes médicos, es lo que ha entendido”, mencionó el presidente de Santa Fe.

Le puede interesar: Millonarios oficializó una inesperada salida a ÚLTIMA HORA; uno de los delanteros

‘Shirra’ jugó 17 partidos con Millonarios, de los cuales no consiguió anotar goles ni lograr una asistencia. Por tal motivo, no era uno de los más queridos por la hinchada y su salida generó todo tipo de comentarios, especialmente alegría.