Faltan pocos días para que se dé inicio a todo lo relacionado con la Liga BetPlay 2026-1, por lo que hay gran expectativa respecto a todo lo que será el calendario de los equipos de la capital. En el caso de Millonarios, ya se dieron a conocer todas las fechas y posibles horarios de los encuentros deportivos que va a tener el embajador.

El primer partido amistoso de los albiazules fue el pasado domingo 11 de enero del 2026 en Uruguay, contra River Plate. En esta oportunidad, el equipo de Argentina ganó con un gol de penalti a favor, mientras que Millonarios no logró anotar.

Al cuadro de la capital aún le queda un partido, contra el Boca Juniors el próximo miércoles 14 de enero del 2026 desde las 6:00 p.m. Este juego es muy especial, teniendo en cuenta que son dos de los grandes equipos que tuvo la fortuna de dirigir Miguel Ángel Russo.

Programación de partidos de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-1

Es importante aclarar que estas son las fechas y horarios que se han dado a conocer por la Dimayor. Sin embargo, estos podrían cambiar en cualquier momento con previo aviso, así que todo el calendario está sujeto a cambios.

