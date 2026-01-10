Millonarios oficializó una inesperada salida a ÚLTIMA HORA; uno de los delanteros

Millonarios sorprendió a su hinchada al oficializar a última hora la salida de uno de sus delanteros, una decisión que no estaba en el radar de muchos y que genera incertidumbre sobre el futuro inmediato del equipo. El anuncio, hecho de manera repentina, ha despertado múltiples reacciones entre los aficionados y analistas, quienes se preguntan por las razones detrás de esta determinación y cómo impactará en el planteamiento deportivo del club de cara a los próximos compromisos.

Todo esto, luego de que confirmarán la llegada de Radamel Falcao nuevamente al conjunto capitalino, emocionanado a toda la hinchada. El jugador se integra para los amistosos frente al River Plate y Boca Juniors, este último como parte de un homenaje a Miguel Ángel Russo.

Millonarios oficializó una inesperada salida a ÚLTIMA HORA

En la tarde del 8 de enero del 2026 se dio a conocer la tranferencia exitosa de uno de los delanteros, oficializando la salida del jugador de la platilla de Hernán Torres, director técnico del ‘embajador’. A través de un comunicado de prensa, anunciaron el nombre del jugador que no continuará en Millonarios.

Se trata de Juan Esteban Carvajal, joven delantero de 22 años, quien ya había tenido una etapa previa en el conjunto capitalino y posteriormente un breve paso por La Equidad, equipo que hoy compite bajo el nombre de Internacional de Bogotá. El atacante colombiano emprende ahora un nuevo reto en el fútbol de Estados Unidos, marcando así su primera experiencia en un club internacional y un paso importante en su proyección profesional.