Millonarios confirmó los 21 convocados para su debut en la Liga ante Bucaramanga; sorpresivas ausencias

La Liga BetPlay dio inicio a su primera temporada de 2026 con el atractivo duelo entre Junior y Tolima, los dos equipos que disputaron la final del campeonato en 2025. Con el torneo ya en marcha, la atención ahora se centra en Millonarios, cuyos seguidores mantienen altas expectativas de cara a este nuevo semestre, con la ilusión intacta de pelear por el título.

En ese contexto, el técnico Hernán Torres ya confirmó la lista de los 21 jugadores convocados que harán su debut en la liga, marcando el inicio oficial del camino del ‘Embajador’ en este nuevo año futbolístico, un arranque que llega acompañado de ilusión, exigencia y decisiones clave en la nómina.

Los 21 convocados de Millonarios ante Bucaramanga

Luego de los amistosos contra River Plate y Boca Juniors, el ‘Embajador’ ya se prepara para su debut en la Liga con la fe intacta de llevarse el título. Hernán Torres, director técnico del conjunto capitalino ya confirmó los 21 convocados y sorprendió con grandes ausencios en la nómina.

Arqueros: Guillermo de Amores y Diego Novoa.

Defensas: Carlos Sarabia, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Danovis Banguero, Sebastián Valencia y Álex Moreno Paz.

Volantes: Carlos Darwin Quintero, Dewar Victoria, David Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Stiven Vega, Sebastián del Castillo y Alex Castro.

Delanteros: Beckham David Castro, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Sebastián Mosquera y Jorga Cabezas Hurtado.

¡La nómina viajera está lista!​ ✈️💙



▶️ Estos son los elegidos para el debut vs Bucaramanga.



¡VAMOS MILLONARIOS! Ⓜ️🔥 pic.twitter.com/NERKV4Dk6v — Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 16, 2026

Tras confirmarse la plantilla, la gran sorpresa fue que no se encuentran presentes Radamel Falcao García, Leonardo Castro y Jorge Arias debido a la sanciones que tienen de la temporada pasada. Mientras tanto, Andrés Llinás sigue en la última etapa de recuperación.

El enfrentamiento de Millonarios ante Bucaramanga se llevará a cabo el próximo sábado 17 de enero del 2026 en el Américo Montanini de la capital del departamento de Santander.