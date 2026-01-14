Boca Juniors vs. Millonarios HOY: hora y dónde ver EN VIVO el partido por la Copa Miguel Ángel Russo

Boca Juniors y Millonarios se enfrentarán este miércoles en un partido amistoso. El duelo se disputará como homenaje a Miguel Ángel Russo, entrenador argentino que dejó una huella importante en ambos clubes y que falleció en octubre de 2025 mientras seguía en funciones con el equipo xeneize.

El encuentro amistoso, denominado Copa Miguel Ángel Russo, servirá para recordar la trayectoria de un técnico que supo ser campeón tanto en Argentina como en Colombia.

Russo ganó títulos locales con Boca Juniors y también celebró una liga y una superliga durante su paso por Millonarios, motivo por el cual el partido genera un fuerte sentimiento en las dos hinchadas.

Fecha, hora y dónde ver Boca Juniors vs. Millonarios EN VIVO

Fecha: miércoles 14 de enero de 2026

miércoles 14 de enero de 2026 Estadio: La Bombonera, Buenos Aires (Argentina)

La Bombonera, Buenos Aires (Argentina) Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Transmisión: Disney+ Premium

El partido se jugará en el mítico estadio de Boca Juniors y podrá verse en vivo a través de la señal de Disney+ Premium, tanto para el público argentino como para los aficionados en Colombia y otros países de la región.

¡Un partido especial en La Bombonera! 🏟️🇸🇪 No socios podrán adquirir sus entradas para el amistoso del miércoles desde el lunes 12/01 a las 14 hs por https://t.co/m9SKqno1qZ#DaleBoca 🔵🟡🔵 pic.twitter.com/TwOWUVLO8d — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 11, 2026

Historial entre Boca Juniors y Millonarios

El primer cruce entre ambos clubes se remonta al 17 de febrero de 1957, cuando empataron 0-0 en el estadio El Campín de Bogotá. Tras ese partido, tuvieron que pasar casi 50 años para un nuevo enfrentamiento.

El segundo duelo se disputó el 2 de septiembre de 2005, nuevamente en El Campín, con triunfo 2-1 para Millonarios en un contexto complicado para el club colombiano, que atravesaba una etapa deportiva difícil.

El último antecedente entre ambos fue el 25 de julio de 2012, otra vez en Bogotá. En esa ocasión, Boca Juniors se impuso 2-1, resultado que hasta hoy se mantiene como el más reciente choque entre los dos equipos.