Hernán Torres reveló tiempo que le queda a Mackalister Silva para volver a las canchas: ¿será pronto?

Mackalister Silva es, indudablemente, uno de los jugadores más destacados de los últimos años en Millonarios. Este mediocampista ha manejado los hilos del equipo capitalino, con gran liderazgo y talento.

El manejo de ‘Macka’ en la cancha como capitán ha sido incluso más notable en los últimos meses, a causa de una grave lesión sufrida por este jugador.

Muchos hinchas del club de la capital han esperado de manera incesante el regreso de este jugador. Sin embargo, Mackalister no ha podido recuperarse en su totalidad.

Aun así, el tiempo de espera es cada vez menor, e incluso el propio Hernán Torres, entrenador del ‘embajador’ reveló cuanto falta para su regreso.

¿Cuándo volverá Mackalister Silva con Millonarios?

Desde su llegada Hernán Torres ha tenido que lidiar con varias situaciones complejas. Este director técnico recibió un club en mal momento deportivo, pero con la esperanza de una rápida recuperación.

Sin embargo, a este presente también se le han presentado algunos obstáculos, como es el caso de las lesiones de jugadores claves.

El equipo de la capital no ha podido contar con jugadores de la talla de Andrés Llinás, Mackalister Silva y Leonardo Castro, cada uno por lesión.

En el caso de Llinás, su regreso tomaría largo tiempo, debido a que su lesión ocurrió hace poco. Pero, Torres expresó que ‘Macka’ estaría cerca de volver.

Hernán Torres en #ELVBarCaracol



➡️Leo Castro: “Por mí, ojalá esté para el clásico”

👍Ha evolucionado bien a los trabajos de campo



Macalister Silva: "Ya le faltan 3 semanas, hay que adaptarlo al trabajo"





En una entrevista con el VBAR Caracol, el entrenador de Millonarios explicó que a Mackalister le faltan 3 semanas para regresar, por lo que el equipo capitalino podrá ver pronto el regreso de su capitán.

Con este regreso, los hinchas de Millonarios confían plenamente en la posibilidad de volver a ver a una racha positiva, en la cuál logre victorias consecutivas que lo lleven a posiciones claves en la tabla de posiciones.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

Por el momento, Millonarios deberá continuar con su planificación sobre el campo sin Mackalister Silva. Este equipo de la capital buscará hilar victorias en sus próximos partidos.

Los capitalinos volverán a la acción este mismo 29 de agosto. Millonarios jugará ante Rionegro Águilas por la fecha 9 como visitante, y deberá buscar una victoria que le permita seguir subiendo a posiciones clave en la tabla de clasificación de la Liga BetPlay 2025-II.