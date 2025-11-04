La legendaria banda australiana AC/DC volvió a emocionar a sus fanáticos con el anuncio de la expansión de su gira ‘Power Up Tour’ para el 2026. Después de recorrer varios países de Europa y Norteamérica, regresan para presentarse en más ciudades de Estados Unidos y algunos países de América Latina.

Después de una larga pausa que se extendió por casi ocho años, la banda liderada por Brian Johnson y Angus Young retomó los escenarios en mayo de 2024 con una impresionante gira por Europa y Norteamérica.

Ahora, la agrupación confirmó su paso por Latinoamérica en 2026, despertando la emoción de los seguidores de la región. Sin embargo, la noticia no fue del todo positiva, especialmente para los fans colombianos, pues Colombia no fue incluida en esta parte del tour.

Fechas confirmadas en Latinoamérica

Por ahora, AC/DC solo tiene fechas confirmadas en Brasil, Chile, Argentina y México, cuatro países que recibirán el poderoso sonido de la banda australiana en el primer semestre de 2026. Aunque Colombia no figura en la lista oficial, los seguidores mantienen la esperanza de que se agreguen más fechas en los próximos meses.

Los conciertos confirmados del Power Up Tour en Latinoamérica son:

São Paulo, Brasil: 24 de febrero

24 de febrero Santiago de Chile, Chile: 11 de marzo

11 de marzo Buenos Aires, Argentina: 23 de marzo

23 de marzo Ciudad de México, México: 7 de abril

¿A dónde le sale más barato viajar desde Colombia para ver a AC/DC?

Aunque los fanáticos colombianos no tendrán concierto en el país, viajar a Chile sería la opción más económica para disfrutar del Power Up Tour 2026. Según datos de Google Flights, los precios más bajos para vuelos ida y vuelta desde Colombia son los siguientes:

Destino Aeropuerto Precio más bajo (COP) Fechas de viaje (2026) Aerolínea y escalas Santiago, Chile SCL 1.254.580 10 al 13 de marzo JetSMART (directo) Ciudad de México, México MEX 1.400.810 6 al 9 de abril Avianca (1 escala) Buenos Aires, Argentina AEP 1.804.610 22 al 25 de marzo JetSMART (1 escala) São Paulo, Brasil GRU 2.145.250 23 al 26 de febrero LATAM (directo)

Con estos valores, Santiago de Chile se perfila como el destino más conveniente para los fans colombianos que no quieren perderse a una de las bandas más importantes de la historia del rock.

