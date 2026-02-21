Tres canciones de rock para arreglar su casa este fin de semana con energía; Back In Black de AC/DC en lista

Durante años, los colombianos han elegido el fin de semana como el momento perfecto para poder arreglar todo en casa, limpiar el polvo, mejorar el aspecto de lo que tiene a su lado. Por eso, en esta oportunidad, con ayuda de la IA, elegimos las tres canciones de rock que lo podrían ayudar a activarse, para arreglar todo en casa y escuchar esos clásicos que, sin duda, han hecho historia, entre los cuales están AC/DC.

Hay para todos los gustos y son canciones que se caracterizan por tener tonos fuertes, activos, que sin duda muchos se saben y los ponen a cantar en solo segundos. Además, se dice que son de las más “emocionantes” que tienen las bandas, por tener un ritmo que suele dar mucha energía, tanto en los escenarios como cuando se escucha en casa.

Tres canciones de rock perfectas para arreglar la casa el fin de semana; AC/DC en la lista

“Smells Like Teen Spirit” – Nirvana: Es una de las canciones de rock más explosivas que sacó la banda hace varios años; tiene un riff que llena a todos sus fans de adrenalina y los activa en solo segundos para empezar a rockear. Es perfecta para escuchar mientras hace otra actividad; así va a poder disfrutarla de una mejor manera y drenar toda la energía que emana este sencillo.

“Back In Black” – AC/DC: La banda entendió que con esta canción encienden cualquier escenario en solo segundos, por eso este sencillo se convierte en el ideal para poder hacer actividades en casa. Tiene un ritmo alto, con sonidos fuertes, pero llenos de energía, que sin duda logran activar a cualquier persona, así que es perfecta para escuchar en cualquier momento del día, si es un verdadero fan del rock.

“Don’t Stop Me Now” – Queen: Para muchos, esta es una canción que es un clásico del rock; tiene millones de reproducciones en plataformas musicales. Hay quienes dicen que este éxito, sin duda, puede activar a cualquier persona, al punto de que activa a algunos usuarios en solo segundos, con un sonido festivo que enciende a todos sus fans en los conciertos y fuera de ellos.