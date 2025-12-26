Así suena en la actualidad Dave Evans, el primer vocalista de AC/DC; Lanzó su propia canción

AC/DC es una de las bandas de rock más importantes en la actualidad, por lo que desde hace años vienen haciendo historia con sus sencillos. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria han tenido algunos cambios en su grupo, uno de ellos relacionado con su vocalista.

El primero en ser la voz oficial de la banda fue el cantante, Dave Evans, quien sin duda cambió la historia de la banda con todo lo que logró con el paso de los años. Su paso por la agrupación de rock fue de tan solo un año, de 1973 a 1974, pero esto fue suficiente para que las personas lograran quedar atrapadas en su voz al interpretar sus éxitos.

Tras su retiro, el cantante tomó la decisión de seguir con su vida por separado y así iniciar una carrera como solista. Ahora, en el 2025, el artista sorprendió al lanzar su videoclip oficial de Still You Keep Haunting My Dreams, en donde no solo lo volvemos a escuchar, sino que se ve lo que sería uno de sus éxitos.

Así suena en la actualidad Dave Evans, el primer cantante de AC/DC

El exvocalista de AC/DC grabó su video musical en el cementerio municipal José María Azael Franco, que es conocido como el ‘Parque de los recuerdos’, en Ecuador. La canción es una colaboración entre Nicolás Robinson en Dinamarca y fue producida por Flemming Rasmussen de Metallica.

Dave Evans fue el encargado de grabar las dos primeras canciones de la banda australiana, por lo que, pese a que no duró tanto tiempo trabajando en el proyecto con AC/DC, sí encontró en el rock su gran amor. Por eso, tras varios años trabajando en lo que son sus propias canciones, ahora se viene destacando con sus éxitos; llevó a todos los fans de la banda a recordar sus sencillos.

Ahora, el cantante está encargado de celebrar su gira mundial, por lo que, con el fin de conmemorar sus 50 años desde su primera aparición con AC/DC, quiere llevar sus canciones a todo el mundo, dejando claro el origen de la banda.