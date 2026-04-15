Taylor Momsen, de The Pretty Reckless, preocupa a sus fans por mordida de araña venenosa: fotos sensibles

Taylor Momsen, una de las cantantes femeninas de rock más reconocidas del mundo, ha generado gran preocupación a sus fanáticos en las últimas horas. La vocalista de The Pretty Reckless se encuentra en México, como invitada para el show de AC/DC en dicho país.

Sin embargo, las alarmas han saltado luego de que la propia artista revelara que fue mordida por una araña venenosa en su pierna en suelo mexicano, lo que ha hecho que deba ser hospitalizada.

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En un principio esto exaltó a los fans, aunque la preocupación se ha transmitido a toda la comunidad rock, luego de que la artista revelara fotografías sensibles del estado de su pierna.

Taylor Momsen preocupa a sus fans por mordida de araña venenosa

Sin lugar a dudas, las presentaciones de AC/DC por Latinoamérica han dado mucho de que hablar en las últimas semanas. La agrupación ha hecho vibrar a miles de fanáticos en la región.

Justo así ha sido con sus éxitos, pero también con la compañía de un telonero de gran fama y reconocimiento mundial, como es el caso de The Pretty Reckless.

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Esta agrupación ha funcionado como apertura para los shows de AC/DC, aunque, es probable que esto no pueda suceder en su tercera presentación en México.

Luego de los shows del 7 y 11 de abril, Taylor Momsen, cantante de la banda reveló a sus fanáticos que había sido mordida por una araña venenosa.

Esta herida fue rápidamente tratada por médicos en dicho país. Sin embargo, la fotografía mostraba la pierna de la cantante bastante afectada.

Luego de algunos días de tratamiento, Momsen reveló una actualización de su estado este 15 de abril, aunque preocupó a sus fans. La cantante reveló que tuvo que pasar la noche en el hospital, y mostró un nuevo video de su pierna, en la que se ve una gran mancha morada.

Por el momento se desconocen más detalles de su estado de salud. Sin embargo, los fans esperan que pueda recuperarse pronto para continuar con la gira.

No es la primera vez

Cabe recordar que esta no es la primera vez que Momsen sufre un inconveniente de este tipo durante sus giras. El 1 de junio del 2024, Taylor fue morida por un murciélago.

En dicha ocasión también tuvo que ser hospitalizada, e incluso ser inyectada para prevenir la rabia.