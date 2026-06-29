Mick Jagger reveló lo que realmente piensa de Rosalía y su música; nadie se esperaba su respuesta

A sus más de seis décadas de carrera, Mick Jagger sigue atento a la evolución de la industria musical. El histórico líder de The Rolling Stones aseguró que continúa descubriendo nuevos sonidos y aprovechó la promoción del próximo álbum de la banda para revelar qué artistas contemporáneos ocupan un lugar especial en su lista de favoritos. Entre ellos aparecen nombres como Burna Boy, Geese y la cantante española Rosalía.

Las declaraciones llegaron durante una entrevista concedida a GQ, en la que el músico británico habló sobre las influencias que mantiene vigentes mientras The Rolling Stones prepara el lanzamiento de su nuevo trabajo discográfico, Foreign Tongues, previsto para el 10 de julio bajo el sello Universal Music.

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Rosalía volvió a recibir el reconocimiento de una de las mayores leyendas de la música. Mick Jagger habló sobre los artistas contemporáneos que más le llaman la atención y no ocultó la admiración que siente por la cantante española, a quien destacó por su propuesta artística y la forma en que desarrolla sus proyectos.

También repasó el panorama musical actual y explicó que, pese a su extensa trayectoria, continúa escuchando nuevos artistas. Entre todos los nombres que mencionó, las palabras dedicadas a Rosalía fueron las que más llamaron la atención.

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Mick Jagger elogia el trabajo de Rosalía

Al ser consultado por los músicos que considera más interesantes de la actualidad, Jagger destacó el trabajo de la intérprete catalana y elogió especialmente uno de sus discos.

“Quiero decir, también hay muchas grandes cantantes que han hecho cosas increíbles recientemente. Mira el álbum ‘Lux’ de Rosalía. Era algo muy conceptual, muy interesante. Y consiguió llevarlo a cabo perfectamente, y la admiro mucho por haberlo hecho”, agregó.

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Con estas declaraciones, el cantante británico dejó claro que sigue de cerca la evolución de la música actual y valoró el riesgo creativo que, a su juicio, caracteriza el trabajo de Rosalía.

También habló de Burna Boy y de las nuevas tendencias

Durante la entrevista, Jagger explicó que mantiene el interés por descubrir nuevos sonidos y recordó la colaboración que realizó con Burna Boy, artista al que sigue desde hace tiempo.

“Hice una canción con Burna Boy. Fue divertidísimo. Porque soy muy aficionado al afrobeats. Y siempre me ha gustado Burna Boy. David Bowie era un gran ejemplo de alguien que solo quería escuchar lo que estaba pasando en ese momento. Pero hacer eso requiere muchísimo esfuerzo. Muchísimo. Gran parte de ello es basura. Así que no ignoro lo que está ocurriendo, pero tampoco soy esclavo de ello”, indicó.