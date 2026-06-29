Partidos HOY de la Copa Mundial de la FIFA 2026: programación completa del lunes 29 de junio

La Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a subir de intensidad con el inicio de la fase de eliminación directa. Después de una exigente ronda de grupos, solo 32 selecciones siguen en carrera por el título y cada compromiso adquiere un valor definitivo, ya que una derrota significa el final del camino en el torneo.

La tercera fecha de la fase de grupos terminó de definir el panorama del campeonato y dejó conformado el cuadro de los dieciseisavos de final. Los equipos que lograron sumar los puntos necesarios aseguraron su permanencia en la competencia, mientras que el resto se despidió de la cita mundialista. A partir de ahora, cada selección deberá responder bajo la presión de disputar partidos a todo o nada.

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El arranque de esta nueva etapa tuvo una programación reducida. Durante la jornada del 28 de junio únicamente se disputó el compromiso entre Sudáfrica y Canadá, un duelo que marcó el comienzo del nuevo formato de la fase eliminatoria. Ese encuentro ya quedó atrás y ahora la atención de los aficionados se concentra en los tres partidos previstos para este lunes 29 de junio.

Las selecciones que no tuvieron actividad en la apertura de esta ronda aprovecharon la jornada para recuperar energías y preparar sus respectivos compromisos. En los próximos días, el calendario aumentará su ritmo con dos y hasta tres encuentros diarios, una agenda que definirá a los clasificados a los octavos de final.

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Programación de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para este lunes 29 de junio

La actividad continuará con tres enfrentamientos que prometen emociones y que reunirán a varias de las selecciones llamadas a pelear por el campeonato.

Brasil vs. Japón

Día: lunes 29 de junio.

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Houston.

Alemania vs. Paraguay

Día: lunes 29 de junio.

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Boston.

Países Bajos vs. Marruecos

Día: lunes 29 de junio.

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Monterrey.

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Con estos compromisos continuará la definición de la fase dos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cada selección afrontará un reto decisivo, consciente de que solo una victoria permitirá avanzar a los octavos de final y mantener vivo el sueño de conquistar el título más importante del fútbol internacional.