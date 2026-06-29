El explosivo mensaje con el que Marcelo Bielsa habría sentenciado su salida de Uruguay

El futuro de Marcelo Bielsa al frente de la selección de Uruguay atraviesa su momento más incierto. Tras la eliminación del equipo en la fase de grupos, comenzaron a surgir versiones sobre una reunión privada en Playa del Carmen en la que el entrenador argentino habría comunicado su decisión de poner fin a su ciclo.

Aunque la federación no ha oficializado su salida, las revelaciones sobre ese encuentro alimentaron las especulaciones sobre un cambio inminente en el banquillo de la Celeste. De acuerdo con información difundida por el periodista Sebas Giovanelli, Bielsa reunió al plantel durante la concentración en Playa del Carmen para informar que no continuaría como seleccionador.

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En ese mismo encuentro, el cuerpo técnico también habría expresado su inconformidad con el compromiso y la actitud de varios referentes del equipo. Las versiones señalan que el entrenador argentino lanzó un mensaje directo a los líderes del vestuario al afirmar: “Me dejaron solo”, frase que rápidamente se viralizó en redes sociales y generó un intenso debate entre aficionados y analistas deportivos.

AHORA| Marcelo Bielsa se despidió del plantel de Uruguay en una reunión en Playa del Carmen. Durante el encuentro, que tuvo duros pasajes, el entrenador apuntó contra los referentes: "Me dejaron solo" reflexionó. @SC_ESPN @ESPNUruguay @ESPNArgentina @somosfix@elespectadoruy pic.twitter.com/bi1Y59OZSP — Sebas Giovanelli (@SebasGiovanelli) June 28, 2026

Bielsa también hizo autocrítica

Mientras trascendían los detalles de esa supuesta conversación privada, Marcelo Bielsa asumió públicamente la responsabilidad por el rendimiento de Uruguay tras la eliminación del torneo.

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“Jugamos para obtener siete puntos y obtuvimos dos. Ése es el resultado de mi gestión”, aseguró el técnico argentino después de que la selección quedara fuera en la fase de grupos, un resultado que significó la segunda eliminación consecutiva de Uruguay en esa instancia.

El entrenador también dejó una reflexión sobre el balance de su trabajo durante los últimos años: “Lo que yo le dejo al fútbol uruguayo es nada. Cualquier tipo de aporte que pueda hacer un entrenador al fútbol de un país en el que trabajó tres años nunca se instala si no se consiguen resultados. El cuarto puesto en las eliminatorias no tuvo un valor y el tercer puesto en la Copa América no tuvo un valor. Y, obviamente, esta actuación no necesito definirla”, insistió Bielsa.

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Un proyecto que termina en medio de cuestionamientos

Marcelo Bielsa asumió la dirección técnica de Uruguay con la misión de renovar el equipo y consolidar un proyecto competitivo de cara a las Eliminatorias y los torneos internacionales. Desde su llegada impuso una metodología exigente y una disciplina que marcó diferencias dentro del grupo.

Sin embargo, la reciente eliminación aceleró las dudas sobre la continuidad del entrenador. Incluso trascendió que Bielsa ofrecería una rueda de prensa de despedida en el estadio Centenario, aunque hasta el momento la Asociación Uruguaya de Fútbol no ha confirmado oficialmente su salida.