Revelan la fecha en la que saldrá el nuevo disco de los Rolling Stones: ¿Cuánto falta?

Los Rolling Stones, una de las bandas más grandes del rock, se prepara para volver a estremecer la industria en este 2026,. Esto será con la llegada de un nuevo disco lleno de éxitos, y un estilo icónico que marca época.

Después del claro éxito de ‘Hackney Diamonds’ con el que ganaron un Grammy, la histórica banda de Mick Jagger volverá al ruedo con un nuevo disco que está apunto de salir a la luz.

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Para que no se pierda ni un detalle de lo que será este nuevo disco, les contamos que ya se conoce su fecha de salida, y aquí les revelamos cuanto falta.

¿Cuándo sale el nuevo disco de los Rolling Stones?

Sin lugar a dudas, los últimos años han estado llenos de gran emoción y lanzamientos imperdibles del rock. Discos brillantes han marcado un éxito brillante, y han demostrado el peso de un género que sigue vigente.

Grandes bandas han logrado resaltar. No obstante, después de una pequeña pausa, regresa una de las agrupaciones más legendarias del rock, con lo que será un nuevo lanzamiento.

En este caso se trata de los Rolling Stones, una de las bandas más míticas del rock, que planea aumentar su trayectoria con el lanzamiento de vigésimo quinto disco.

Este llevará el nombre de ‘Foreign Tongues’. Sin dudas, será una gran novedad luego del lanzamiento de ‘Hackney Diamonds’ en 2023.

‘Foreign Tongues’ contará con 14 ‘tracks’ que planean volver a demostrar la potencia de una banda que ha marcado época en el rock desde el siglo pasado.

Si usted es uno de los fanáticos apasionados de ‘los Stones’, es posible que quiera empezar a hacer la cuenta atrás hasta el lanzamiento de este gran disco.

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Les contamos que su estreno oficial está planeada para llevarse a cabo el próximo 10 de julio de este 2026. Esto significa que faltan 65 días para este gran lanzamiento que hará historia en el rock y en la carrera de los Rolling Stones.

Por el momento, los fanáticos de los Rolling Stones estarán atentos a nuevos detalles sobre este lanzamiento. Todo esto, además de, por supuesto, los sencillos que empezarán a mostrar el estilo de un disco que promete volver a mostrar lo más alto de la calidad del rock como género.