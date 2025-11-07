Mick Jagger reveló cuál es el artiista que influyó en todas las bandas de rock; hizo historia

El rock es un género que lleva muchos años en la industria musical, por lo que cientos de personas se han sentido identificadas con las historias detrás de cada canción, los momentos especiales de cada banda y hasta han vivido momentos inolvidables en estos conciertos. Sin embargo, lo que pocas personas saben es el nombre de ese famoso artista, que sin duda logró influir en la formación de muchos artistas de rock a lo largo de la historia.

Así lo dio a conocer Mick Jagger, quien mencionó cómo el rock se logró convertir en uno de los géneros universales que marcó a cientos de generaciones en todo el mundo. Quien reveló que una de las personas que sin duda logró marcar un cambio radical en todo lo relacionado con el género fue James Brown.

¿Quién es James Brown y por qué hizo historia en el rock?

Se trata de un cantante que logró cambiar todo lo relacionado con este género, por lo que impactó a muchos con su legado. Incluso, se dice que en su momento, él fue el encargado de hacer historia con el emblemático Mick Jagger, líder de la famosa banda Rolling Stones.

Los dos se convirtieron en colegas, quienes más tarde iban a empezar a hacer historia al ser la inspiración de importantes bandas de rock que fueron surgiendo con el paso de los años. Además, tuvo gran afluencia, dando ejemplo de todo lo que tenían que hacer para poder ser uno de los más exitosos en diferentes países.

Así lo dio a conocer en el 2014 en la revista ‘Time’, en donde Mick Jagger reveló que James Brown, era uno de esos artistas por los que más sentía admiración. “El álbum ‘Live at the Apollo’ fue uno de los más grandes en la historia, justo antes de que Rolling Stones llegara a Estados Unidos. Fue uno de mis favoritos y su música era diferente a la que yo tocaba en ese entonces con tonos de blues y rock”, mencionó.

Después, manifestó que él sentía que, sin duda, la influencia de James Brown logró cambiar el mundo musical y la industria en general, por lo que no solo reconoció su influencia en el rock, sino en otros géneros como el pop. Asegurando que gracias a él , muchos artistas habían podido marcar la diferencia en sus canciones, pero también en todo lo relacionado con las puestas en escena, letras y ritmos.