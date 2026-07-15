‘Michael’ rompe histórico récord en el cine: entra a un grupo pequeño de producciones legendarias

‘Micha’Michael’ ha sido una de las películas más emocionantes de los últimos años en la industria del cine. Esta producción ha permitido conocer más a fondo la vida de una de las estrellas más grandes de la música y del pop.

Para nadie es un secreto que, la leyenda de Michael Jackson es una de las más grandes y reconocidas de la música. Esto gracias a su poderío, y su fuerza para componer himnos inolvidables.

A partir de la gran fanaticada que posee este difunto artista, MJ ha sido protagonista de una gran cantidad de homenajes, incluso en el mundo del cine.

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El más reciente se dio con ‘Michael’, una ‘biopic’ sorprendente que hace un paso por el inicio de su trayectoria sonora. Esta película, de hecho, rompió un récord reciente, y aquí se lo detallamos.

‘Michael’ rompe histórico récord en el cine

‘Michael’ ha sido un gran abrazo a la memoria de Michael Jackson. Esta película cuenta con una cantidad importante de apoyo en el mundo, gracias a la forma en que destaca el camino de uno de los artistas más grandes e icónicos de la música.

Los amantes del ‘rey del pop’ se han sentido agradecidos de poder ver una gran recreación de la carrera de este artista en calidad de cine.

La pasión por MJ ha vuelto a ser demostrada por miles de fans que han abarrotado salas de cine en todo el mundo. De hecho, la recaudación de esta producción ha sido bastante alta, gracias a la fama y atención de la que ha gozado esta entrega.

Esta película recientemente rompió un nuevo récord al ser una producción capaz de llegar a más de 1.000 millones de dólares en recaudación a nivel internacional.

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‘Michael’ es la película número 62 más vista de la historia, incluso por encima de producciones como ‘El Rey León’ u ‘Oppenheimer’, películas que también han tenido gran éxito.

Sin dudas, esta producción ha enamorado a miles. Incluso, ha vuelto a demostrar el poderío de Michael Jackson como imagen y figura internacional.

Esta película ha enamorado a miles de fanáticos. Se espera que esto se mantenga de esta manera para próximas entregas, en las que se profundice de mejor forma en la carrera de MJ.